OPERATIVO SANITARIO EN PAMPA BEDOGNI Y EL PARAISAL: ATENCIÓN EN TERRENO PARA COMUNIDADES RURALES

En el marco del cronograma de atención territorial impulsado por la Región Sanitaria con sede en Castelli, un equipo interdisciplinario realizó este miércoles un nuevo operativo en los parajes Pampa Bedogni y El Paraisal, con el objetivo de acercar servicios de salud a zonas rurales de difícil acceso.

La jornada fue encabezada por el Dr. Ernesto Fedenchik, director de la Región Zona Sanitaria Castelli, y contó con la participación de una médica obstetra, una odontóloga, una enfermera y una asistente social. El equipo brindó atención directa en terreno, promoviendo el acceso equitativo a controles médicos, orientación social y prevención de enfermedades.

Este operativo forma parte de una serie de acciones programadas por el organismo sanitario regional, que busca garantizar la cobertura integral en toda la zona mediante visitas periódicas a diferentes localidades y parajes.

Desde la dirección se destacó la importancia de estos operativos como estrategia de cercanía y acompañamiento a las comunidades, especialmente en contextos donde el acceso a servicios de salud es limitado.

El cronograma de visitas continuará desarrollándose durante los próximos meses, con intervenciones planificadas en distintos puntos de la región, reforzando el compromiso de la salud pública con la equidad y la inclusión.

