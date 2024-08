OBRAS EN PAMPA DEL INFIERNO: “POR PRIMERA VEZ, PAVIMENTO CON DESAGÜES” DIJO LA INTENDENTE GLENDA SEIFERT

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

El gobernador Leandro Zdero, junto al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, estuvo esta mañana en las obras de pavimento en Pampa del Infierno. Se trata de 19 cuadras de pavimento con sus respectivos desagües en un trabajo articulado entre el Gobierno Provincial a través de Vialidad y el propio municipio.

Luego de la recorrida, el primer mandatario provincial indicó que se trata de un esfuerzo compartido a efectos de poder cumplimentar las 19 cuadras de pavimento que tiene este plan y se garantiza no solo la calidad, sino los desagües previstos. “Estamos acompañando a Pampa del Infierno en su crecimiento y su desarrollo, ya que el pavimento significa mejorar la calidad de vida de la gente”, indicó.

Por su parte, Canela contó que “Estamos trabajando con la parte de los desagües porque es compleja la topografía de la ciudad, por lo que los trabajos de desagüe van a continuar en la localidad incluso una vez finalizada las obras de pavimento”, contó y añadió “es complejo porque hay un pavimento existente y además un desarrollo hacia afuera de la parte urbana y no se han previsto obras importantes de desagües por lo que estos avances de obra generan una impermeabilización y un cúmulo de agua que antes no había y se debe prever como desagotar”.

La intendente brindó una gran colaboración, con ladrillos para el desagüe y lo que es el personal para la mano de obra, con traslados del personal y la comida para el mismo, por lo que es un trabajo conjunto muy bien organizado.

Tenemos en casi 25 municipios obras similares, con esfuerzos compartidos en alrededor de 8 municipios por lo que vamos a seguir trabajando a medida que se vayan liberando los recursos

Por último, la intendente de la localidad, Glenda Seifert agradeció la presencia del gobernador y dijo que este tipo de obras transforman la ciudad. “Es mucho más significativo y más importante hacer este esfuerzo conjunto en esta etapa de parate de la obra pública nacional”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que se trata de una transformación para la vida de la gente de la localidad. “Es la primera vez que vamos a tener asfalto con desagües y estamos muy agradecidos con el gobernador”, dijo y concluyó “si bien no son obras que van a solucionar los problemas de lo que estuvo hecho mal en anteriores gestiones, son trabajos que pretendíamos hacer porque son de buena calidad”.

