Nuevo round entre Javier Milei y Lali Espósito: cruces, chicanas y una respuesta desde Vélez

La tensión entre Javier Milei y Lali Espósito sumó este jueves un nuevo capítulo, apenas días después de los multitudinarios shows que la cantante ofreció en el estadio de Vélez.

El Presidente volvió a referirse a la artista durante una entrevista en el canal de streaming Carajo y reavivó una polémica que ya lleva varios cruces públicos. Lejos de dejar pasar los dichos, la intérprete reaccionó desde sus redes sociales y le respondió de manera directa, apelando a una frase de una de sus canciones más recientes.

Durante su participación en el programa que conduce el Gordo Dan, Milei volvió a mencionar a la cantante y dio su versión sobre el origen del conflicto.

“Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”, sostuvo el mandatario, y enseguida encuadró el episodio dentro de su ya habitual discurso ideológico al afirmar: “Y eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”.