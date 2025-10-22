NUEVA POMPEYA: DISCUSIÓN ENTRE VECINOS TERMINÓ CON UN HERIDO DE ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El implicado ya fue puesto ante la justicia

Anoche alrededor de las 22, un hombre de 46 años ingresó al hospital local con heridas de arma de fuego. Allí fue atendido y derivado al Hospital de Castelli debido al estado de gravedad.

Los efectivos de la Comisaría local pudieron recabar la información necesaria para detener al autor y salieron en su búsqueda. Desplegaron patrullajes por inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque y se entrevistaron con vecinos de la zona que guiaron su búsqueda.

Alrededor de las 2 de la mañana, el implicado de 49 años se presentó en la comisaría para ponerse a disposición de la justicia, y allí hizo entrega de una escopeta calibre 16 utilizada. La fiscalía en turno dispuso que el hombre sea aprehendido por Supuestas Lesiones Graves con Arma de Fuego.

