LLEGA LA 7° EXPO FRUTIHORTÍCOLA DEL CHACO: CONOCÉ EL CRONOGRAMA
Será en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Colonia Benítez, junto al 2° encuentro de producción de frutilla.
El próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se realizará la 7ª Expo Frutihortícola del Chaco, junto al 2º Encuentro de Producción de Frutilla, en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez, bajo el lema «Hacia una producción tecnificada y eficiente» .
La propuesta nace de la iniciativa de gobiernos, organizaciones cooperativas y productores, con el objetivo de promover la cadena de producción frutihortícola local. Se trata de un espacio de intercambio y de capacitación donde los asistentes podrán interactuar con productores, empresas, emprendedores y profesionales, a fin de conocer las últimas tendencias tecnológicas, participar de un espacio de charlas técnicas, y acceder a una exposición y venta de productos locales de 9 a 13 horas.
Quienes deseen inscribirse para participar deben hacerlo en el siguiente enlace: https://forms.gle/spLEMiHsco9vTd1t7.
Cronograma completo
- 8:30 h: Plan de desarrollo frutihortícola (Ministerio de pla Producción y el Desarrollo Económico del Chaco).
- 9:00 h: La gestión cooperativa, motor del desarrollo del cultivo de frutilla (Coop. Desafíos Productivos).
- 9:30 h: Cultivos de Servicio en Hortalizas: Beneficios y Experiencias. (Ing. Agr. Mauro Shindoi – INTA).
- 10:30 h: Obtención de frutas deshidratadas con potencial aplicación en la industria alimentaria. (Ing. Agr. Eda Avico – INTA).
- 11:00 h: Intervalo.
- 11:30 h: Manejo del cítrico como propuesta de diversificación. (Ing. Agr. Ramiro Monteros – INTA).
- 12:00 h: Importancia de la producción local como motor de la gastronomía.
- 13:00 h: Conclusiones y cierre.