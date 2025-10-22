LLEGA LA 7° EXPO FRUTIHORTÍCOLA DEL CHACO: CONOCÉ EL CRONOGRAMA

El próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, se realizará la 7ª Expo Frutihortícola del Chaco, junto al 2º Encuentro de Producción de Frutilla, en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez, bajo el lema «Hacia una producción tecnificada y eficiente» .

La propuesta nace de la iniciativa de gobiernos, organizaciones cooperativas y productores, con el objetivo de promover la cadena de producción frutihortícola local. Se trata de un espacio de intercambio y de capacitación donde los asistentes podrán interactuar con productores, empresas, emprendedores y profesionales, a fin de conocer las últimas tendencias tecnológicas, participar de un espacio de charlas técnicas, y acceder a una exposición y venta de productos locales de 9 a 13 horas.

Quienes deseen inscribirse para participar deben hacerlo en el siguiente enlace: https://forms.gle/spLEMiHsco9vTd1t7.

Cronograma completo