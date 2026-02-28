NUEVA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN FORTALECERÁ EL SERVICIO ELÉCTRICO EN PAMPA DEL INFIERNO

La empresa energética Secheep continúa ejecutando trabajos y obras para fortalecer el sistema eléctrico en toda la provincia. En ese marco, días atrás inició la construcción de una nueva red de media tensión en Pampa del Infierno, una obra que beneficiará de manera directa a alrededor de mil usuarios de la localidad.

Las tareas incluyen el tendido de una línea de media tensión destinada a abastecer a los barrios Aviación y Leicher, además del montaje de dos subestaciones transformadoras que permitirán ampliar y repotenciar la infraestructura eléctrica existente. Con estos trabajos se busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más estable en las conexiones domiciliarias.

Durante una recorrida por el lugar, el presidente de la empresa, José Bistoletti, destacó la importancia de la intervención. “Se trata de una obra muy importante, muy solicitada por los vecinos, que mejorará el suministro en toda la zona y beneficiará a unas mil familias de la ciudad”, señaló.

En total, el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 800 metros de línea de media tensión de 13,2 Kv, con su correspondiente infraestructura de hormigón. Además, se instalarán y pondrán en funcionamiento dos subestaciones transformadoras aéreas: una bi-poste con un equipo de 400 KVA y otra mono-poste con un transformador de 250 KVA de potencia.

Por su parte, la intendente Glenda Seifert subrayó la relevancia de la obra para la comunidad.

Las autoridades también destacaron la decisión policial y el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero a las localidades del interior provincial, impulsando obras de infraestructura eléctrica que fortalecen el desarrollo y mejoran la calidad de vida de las familias chaqueñas.

Relacionado