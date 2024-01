En el día de ayer, Tini Stoessel visitó al streaming «Rumis» y dejó una frase que repercutió en todos los medios ya que aclaró que su relación con Rodrigo De Paul nada tuvo que ver con la separación del futbolista y Camila Homs.

“Yo no rompí ninguna familia. Tengo pruebas, me tienen cansada con eso, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, fueron los textuales de Tini.