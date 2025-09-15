NO TIENE PERDON INGRESO A ROBAR A UNA CAPILLA Y LAS POCAS HORAS FUE DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo detuvo el COM de Quitilipi este mediodía en el barrio Usina. En su poder tenia los bienes sustraídos.

No conforme con sustraer elementos, causo daños en puertas y ventanas del local religioso.

Personal del COM y de la Comisaria Quitilipi esta mañana recibió el aviso de un hecho delictivo en la Capilla «Sagrado Corazón De Jesús», sito en Calle San Luis entre Formosa y Los Andes del B° San Martín.

Al llegar, se entrevistaron con el encargo del lugar, un hombre de 56 años, quien permitio el ingreso de los agentes quienes constataron los daños provocados por el presunto autor y supieron de los bienes sustraídos.

Iniciaron las investigaciones por la zona, como asimismo recorridas por los barrios cercanos, donde al llegar al barrio Usina, demoraron a un ciudadano de 30 años, sindicado como el responsable del delito, también al secuestro de dos reflectores y un tacho de pintura de 10 litros.

Aprehendido y elementos incautados, fueron llevados a la comisaría local, donde se llevan a cabo las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”.-

Relacionado