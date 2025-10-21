«NO SABEMOS NADA»: LA DESESPERACIÓN DE LA FAMILIA DE LOS JUBILADOS DESAPARECIDOS EN CHUBUT

Hija de Pedro, desaparecido junto a su pareja Juana en Chubut.

Gabriela, hija de Pedro Alberto Kreder, uno de los jubilados desaparecidos hace diez días en Chubut, brindó su testimonio a C5N y retrató la angustiante situación que atraviesa su familia. Desde los cañadones cercanos a Rocas Coloradas,, uno de los, brindó su testimonio ay retrató la angustiante situación que atraviesa su familia.

La joven describió con crudeza cómo transcurren las jornadas de búsqueda, que parecen avanzar con pasos lentos y llenos de incertidumbre: «No sabemos nada. Hasta el momento es todo lo mismo que venimos hablando estos días», comenzó indicando.

«Claramente empieza a cambiar la mirada y el foco de la investigación porque claramente mi papá no llegó hasta acá manejando esta camioneta: ustedes llegaron hasta acá y se dieron cuenta lo difícil que es, no se los tengo que contar yo. Lo mismo que vieron ustedes es lo que vemos nosotros. Hace diez días que estamos viniendo al lugar», sumó.

«Fue muy complejo poder mover esa camioneta para poder usarla como elemento de prueba. Para lo único que queremos mover la camioneta es para llevarla y que la policía la tenga a su resguardo y que puedan analizar y levantar cualquier prueba que pueda haber adentro, alguna huella de alguien que haya interceptado a mi papá en el camino… Estamos intentando entender algo de lo que pasó. Es muy compleja la situación. Muy difícil”, relató Gabriela con una mezcla de frustración y angustia.

El caso de la pareja de jubilados desaparecidos Pedro, de 79 años, y su pareja, Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando partieron desde Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, hacia Camarones con la intención de pasar un fin de semana y regresar el lunes 13.