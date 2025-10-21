«NO SABEMOS NADA»: LA DESESPERACIÓN DE LA FAMILIA DE LOS JUBILADOS DESAPARECIDOS EN CHUBUT
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Gabriela, hija de Pedro, relató desde el lugar cómo la familia lucha por entender lo ocurrido y reclama que la camioneta sea resguardada para hallar pistas.
El caso de la pareja de jubilados desaparecidos
Pedro, de 79 años, y su pareja, Juana Inés Morales, de 69, fueron vistos por última vez el 11 de octubre cuando partieron desde Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia, hacia Camarones con la intención de pasar un fin de semana y regresar el lunes 13.
Al ser hallado por los investigadores, el vehículo estaba cerrado, sin signos de violencia ni desorden, y contenía objetos personales, dinero, comida, agua, una carpa y una bolsa de dormir, elementos que alimentan aún más la incertidumbre sobre lo ocurrido.