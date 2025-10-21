CHARATA CHACO “ACUERDO ENTRE EL EJECUTIVO Y LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PONE FIN AL CONFLICTO SALARIAL”

Tras varios días de reclamos y medidas de fuerza, los trabajadores municipales de Charata, con el acompañamiento de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco (FETMU), lograron alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo local que pone fin al conflicto salarial que venían sosteniendo.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del municipio y contó con la presencia del intendente Rubén Rach, el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Barcala, el asesor legal Rafael Ávila, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariana Webb. En representación de FETMU-CHACO participaron los dirigentes Paulino Sánchez, Emilio Capello, Fabián Alemandi y Aldo Coria.

Tras la negociación, se firmó un acta acuerdo que establece los siguientes puntos:

Ratificación del aumento del 5% ya otorgado mediante la Resolución N.º 1.405/2025, aplicable a todo el personal de planta permanente y contratados con relación de dependencia, a percibirse con los haberes del mes de octubre. Otorgamiento de un nuevo aumento del 3% sobre los salarios de noviembre, que será percibido con los sueldos del mes de diciembre. La FETMU-CHACO se compromete a cesar con las medidas de fuerza que venían desarrollándose junto a los trabajadores municipales. Se garantiza que no habrá descuentos salariales por los días de paro ni sanciones administrativas hacia ningún empleado. El Ejecutivo municipal asume el compromiso de no ejercer ningún tipo de persecución contra el personal por su participación en las protestas.

El acuerdo fue rubricado por ambas partes a las 12:00 del mediodía de este martes, marcando así el cierre de un conflicto que mantenía en vilo a gran parte de la comunidad charatense.

Desde FETMU valoraron la apertura al diálogo por parte del Ejecutivo y destacaron la importancia de mantener canales institucionales para garantizar los derechos de los trabajadores.

