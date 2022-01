“NO PENSAMOS EN CIERRES”, ASEGURARON DESDE MIGRACIONES

La directora Florencia Carignano destacó que gran porcentaje de la población argentina está vacunada, e hizo hincapié en el pedido de pases sanitarios.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano negó que se vuelvan a cerrar los aeropuertos y pasos fronterizos a pesar de la llegada de la tercera ola de coronavirus, con el avance de la variante ómicron.

“No pensamos en cierres de ninguna manera”, aseguró la funcionaria, sin titubeos, descartando así también que vuelvan a aplicar cupos de ingreso al país en plena temporada alta.

«En su momento lo hicimos (el cierre de fronteras) para vacunar. Pero ahora tenemos el 80% de la población con una dosis y el 70% con dos dosis. Antes cerramos porque teníamos apenas el 30% de las personas vacunadas”, comparó para justificar por qué esa medida no está en los planes del gobierno.

En ese sentido, Carignano en diálogo con CNN Radio, hizo hincapié en los «pases sanitarios y corredores seguros», que son las medidas que el mundo entero está tomando. Incluso, muchos países ya están levantando las restricciones de los vuelos a Sudáfrica», explicó.

El pase sanitario comenzará a exigirse a partir de mañana.

Rigen nuevos requisitos para entrar el país

Sobre los nuevos requisitos par ingresar al país, la directora de Migraciones resumió que una de las medidas está relacionada a la simplificación de la Declaración Jurada y la otra, con la realización de un PCR a las personas vinculadas.

Carignanno admitió que debieron tomar esa medida antes las fallas reportadas en la aplicación para completar la DDJJ, que se bloqueaba o no permitía avanzar con los pasos para completar el formulario oficial. “Al no recargarla con todos estos documentos, ahora no se va a colgar la aplicación”, prometió.

“Simplificamos y ordenamos la situación para los que vuelven del exterior. Hoy, ya no tenés que adjuntar el PCR y las vacunas en la DDJJ migratoria. Es simplemente declarativa”, especificó. Y puso como ejemplo que ahora en la Declaración Jurada solo van a preguntar “cuándo te hiciste el PCR y en qué laboratorio”.

“Los certificados te los va a pedir la aerolínea cuando hagas el check-in. Te va a solicitar el certificado de vacunación, el de COVID-19 y la Declaración Jurada. Si tenés todo en orden, recién ahí vas a subir al avión”, aclaró Carignano.

Por lo que a partir de hoy, las empresas de transporte tendrán que verificar los datos de la documentación sanitaria que exhiban los viajantes al momento del embarque y podrán negárselo si no cumplen con todos o algunos de los siguientes requisitos:

Declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje sin observaciones del control sanitario. Prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje, consignando en la declaración jurada la fecha de toma de la prueba realizada, el laboratorio que lo respalda y el resultado negativo, sin acompañar el documento en formato digital. Ello, sin perjuicio de que deba portarlo durante su estadía en el país, cuando sea igual o menor a los 14 días. También se podrá presentar un certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica. Certificado que acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país o de su exención, que también deberá figurar en la declaración jurada, sin necesidad de acompañar el mencionado certificado en la declaración. Seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. Una vez en el territorio nacional, los pasajeros deberán portar durante los 14 días posteriores a su arribo la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos. Además, los mayores de 6 años que hayan acreditado estar vacunados con una parte o todo el esquema, de acuerdo al país de origen, “deberán practicarse una prueba diagnóstica de SARS-COV-2 entre los días tercero a quinto de su llegada” al país, y abstenerse durante ese periodo “de concurrir a eventos masivos y/o reuniones sociales en espacios cerrados”.

