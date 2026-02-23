NBCH: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

El desempeño institucional y financiero de Nuevo Banco del Chaco permitió implementar herramientas de alivio financiero pensadas para sus clientes y propuestas orientadas a rentabilizar los ingresos de sectores clave como activos y pasivos provinciales, profesionales y comercios.

El banco chaqueño logró importantes resultados durante 2025 y consolidó su desempeño institucional, lo que le permitió posicionarse dentro del top 15 del ranking nacional del Banco Central de la República Argentina. NBCH cuenta con un 70% del total de los depósitos originados en el sector privado y más del 47% de los préstamos otorgados se orientan a actividades económicas comerciales e institucionales.

Estos resultados le permitieron a la entidad implementar dos beneficios directos para sus clientes: la cuenta remunerada para sueldos, honorarios profesionales y comercios; y la consolidación de deudas para reducir el endeudamiento de las familias chaqueñas.

Consolidación de deudas

Más de 5700 clientes accedieron a la línea destinada a reducir el endeudamiento familiar, mediante la unificación de deudas personales en una única cuota mensual, con condiciones más convenientes y mayor previsibilidad financiera.

A través de la Consolidación de deudas se destinaron más de $47.968 millones de capital otorgado para la refinanciación de deudas contraídas con entidades financieras, tarjetas de crédito y mutuales.

Esta línea continúa habilitada para bancarizados que perciben haberes en NBCH: activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, personal del sector privado, organismos y entes autárquicos.

La consolidación permite unificar deudas de préstamos y tarjetas de créditos en una cuota que no supere el 50% del sueldo para liberar fondos de los haberes. De esta manera, las familias pueden contar con mayor disponible para atender sus gastos y necesidades.

Cuenta remunerada

Con un fuerte impacto en más de 334.000 clientes de toda la provincia, la implementación de la cuenta remunerada puso a NBCH entre los únicos tres bancos del país en otorgar rendimientos adicionales a los saldos en cuenta.

Esta medida alcanzó a activos y pasivos provinciales, profesionales y comercios, que desde el año pasado obtienen intereses por sus saldos en cuenta sin necesidad de realizar ninguna transacción ni trámites. Con este beneficio se acreditaron más de $435 millones en intereses directamente a las cuentas de los usuarios.

La remuneración de cuentas genera intereses diarios sobre los fondos disponibles, que se acreditan automáticamente al final del día. Los clientes pueden seguir utilizando su dinero en cualquier momento para realizar pagos, compras, transferencias o inversiones, sin restricciones ni riesgos.

La decisión de remunerar cuentas posicionó a NBCH como uno de los tres bancos del país en tener este beneficio para sus clientes, reafirmando su compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras para todos los sectores de la provincia.

Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso con el crecimiento de los chaqueños, brindando más beneficios y herramientas concretas para sus clientes y trabajando para estar a la vanguardia del sistema financiero, fortaleciendo su rol como actor clave del desarrollo económico provincial.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado