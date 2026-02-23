EDUCACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Más de 2300 personas ya se inscribieron en el curso de Educación + IA que impulsa la UNNE



Se trata de una propuesta de formación gratuita en inteligencia artificial aplicada a la educación, destinada a docentes y público general. El curso virtual y autoasistido, desarrollado en la plataforma UNNE Global, registra una alta demanda y suma participantes de todo el país y del mundo. El curso posee modalidad 100 % autoasistida e inscripción abierta permanente.

La Universidad Nacional del Nordeste reafirma su compromiso con la innovación pedagógica y la democratización del conocimiento a través de una propuesta formativa que ha despertado un marcado interés social. Se trata del curso Educación + IA: Diseño de Contenidos con Inteligencia Artificial, una capacitación gratuita, virtual y autoasistida que ya alcanza los 2.300 inscriptos, entre docentes de todos los niveles educativos y personas interesadas en incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus prácticas.

La iniciativa se desarrolla en la plataforma UNNE Global, un espacio de formación que alcanza actualmente a más de 40.000 usuarios de distintas provincias argentinas y de diversos países del mundo. En este marco, el nuevo curso sobre educación e inteligencia artificial marcó un pico de registros desde su lanzamiento, evidenciando la creciente demanda de formación en tecnologías emergentes.

Inscripción y cursado en cualquier momento

El curso posee modalidad 100% autoasistida y de inscripción permanente, lo que permite que cada persona pueda iniciarlo en cualquier momento y avanzar de acuerdo con sus propios tiempos y disponibilidad.

Los contenidos están organizados en cuatro módulos que recorren desde los primeros pasos en la generación de textos con IA, hasta la creación de imágenes, audios, podcasts y propuestas didácticas innovadoras para el aula.

La magíster Graciela Fernández, coordinadora del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) y docente del curso, destacó que la propuesta “fue pensada y diseñada por y para docentes, con el objetivo central de experimentar y utilizar la inteligencia artificial para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes”.

No obstante, explicó que la convocatoria trasciende el ámbito educativo formal y convoca a perfiles diversos, interesados en comprender y aplicar estas herramientas de manera crítica y responsable.

El curso surge como una iniciativa conjunta del SIED (Sistema de Educación a Distancia de la UNNE) y del IA Hub UNNE, un espacio interdisciplinario que promueve la investigación, la capacitación y el debate en torno a la inteligencia artificial dentro de esta universidad.

Entre sus objetivos se destaca no solo el desarrollo de habilidades prácticas, sino también la construcción de una comunidad de aprendizaje que reflexione sobre la ética, la intencionalidad y el impacto social de los contenidos generados con estas tecnologías.

Curso gratuito y con doble certificación

Además de su carácter gratuito, la propuesta contempla la posibilidad de acceder a una doble certificación para quienes opten por realizar una evaluación final, manteniendo un formato flexible y accesible, especialmente pensado para personas con poco tiempo disponible.

Con esta iniciativa, la UNNE continúa ampliando su oferta de formación abierta y reafirma su rol como universidad pública comprometida con los desafíos contemporáneos, promoviendo una incorporación responsable, crítica e innovadora de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Para inscribirte ingresá en https://bit.ly/EDUIA2025

