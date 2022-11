NARCOTRÁFICO Y ARMADO DE CAUSAS: ORDENARON LA PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL EXYUDANTE PEÑA Y LOS GENDARMES INVOLUCRADOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Ariel Adrián Peña cumplía funciones en Castelli como integrante del fuero Narcomenudeo que depende de la fiscal de Resistencia, María Eugenia Arechavala, y está sindicado como el jefe de la organización que cometía ilícitos.

En el marco de la investigación a un ayudante de fiscal acusado de liderar una banda de policías investigados por robo, narcomenudeo y operativos ilegales, se dio a conocer este viernes la resolución de procesamiento con prisión preventiva domiciliaria para el ayudante de fiscal Peña y los gendarmes implicados.

La decisión estuvo a cargo de la jueza Zuanilda Niremperger y los implicados son Ariel Adrián Peña, Cristian Roberto Obregón, Héctor Mateo López, José Daniel Noguera, Ricardo Miguel Boituzat, Ariel Antonio Alejandro, Patricia Elizabeth Giménez y Enzo Gabriel Aguirre.

Luego de una investigación se llevaron a cabo distintos procedimientos los cuales se realizaron en Sáenz Peña, Castelli, Tres Isletas y Fuerte Esperanza, en el contexto de una investigación por supuesta asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes por parte de personal policial de la provincia y miembros de la Justicia, llevaron a la detención del ayudante fiscal, Ariel Adrián Peña, y de varios agentes.

Peña cumplía funciones en Castelli como integrante del fuero Narcomenudeo, que depende de la fiscal de Resistencia, María Eugenia Arechavala, y está sindicado como el jefe de la organización.

En este sentido, según fuentes documentales, hubo un llamado «informante» quien narró como sería el modus operandi de los agentes en dicha organización.

El mismo explica que los integrantes de las fuerzas de seguridad, junto con Ariel Peña, en distintos procedimientos judiciales incautarían solo una parte del material estupefaciente, sustrayendo el que no resultaba declarado.

Los productos de tales procedimientos se ubicarían en el mercado, a través de revendedores que trabajarían bajo las órdenes de éstos.

Asimismo, también contó que otra modalidad que Peña utilizaría para «abastecerse de estupefacientes» seria la de simular procedimientos recurriendo a uno de sus vendedores para que oficie de comprador de sustancias ilícitas, y se contacte con algún proveedor de drogas ajeno a su organización para que, cuando estén por concretar la operación, le avisen al auxiliar fiscal Peña y éste, junto a personal policial de alguna Fuerza, efectúen la interceptación y se apoderen del cargamento ilícito.

También destacó que, para transportar la droga sustraída, «Peña les colocaría a los estupefacientes rótulos de secuestro para poder similar que fueron incautaciones legales y, así, evitar ser sometido a algún control de ruta por parte de personal de fuerza de seguridad ajeno a su influencia».

Sobre la modalidad de «narcomenudeo» que utilizarían los miembros de dicha organización, él infórmate especificó que «si no cumplían con la venta de droga que Peña facilitaba, o si bien no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros vendedores que no eran parte de su organización, eran amenazados por el mismo con ser investigados o detenidos».

EL FISCAL

En el documento también especifica que el fiscal calificó los hechos como «presunta comisión de los delitos de Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador respecto del primero y miembros respecto del resto de los encartados, en concurso real con los delitos de Abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes de funcionario público, extorsión y falsedad ideológica, omisión y retardo de justicia».

El mismo sostuvo que «era posible advertir que Ariel Peña ostentaría un rol de liderazgo en aquella».

Fuente: Diariotag

