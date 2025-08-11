Rebajas en nafta y gasoil: cómo ahorrar hasta 30% en agosto. En un contexto de aumentos en los precios de los combustibles y posibles ajustes adicionales por la suba del dólar, las principales petroleras del país ofrecen en agosto importantes oportunidades para ahorrar en nafta y gasoil.

Las rebajas van del 10% al 30% y se aplican a través de promociones con aplicaciones móviles, tarjetas de crédito y débito, billeteras virtuales y programas de fidelización, así como descuentos especiales por carga nocturna.

Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF, escaneando código QR, podrán acceder a:

-10% de ahorro en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con saldo en la app (tope $3.000 semanal).

-3% de descuento todos los días, de 0 a 6, en cualquier combustible.

-5% de ahorro para socios ACA en estaciones adheridas (tope mensual $11.500).

Además, YPF ofrece beneficios con bancos como Macro, Santander, Galicia, Ciudad, Nación, Comafi, ICBC e Hipotecario, que incluyen rebajas de hasta 30% y reintegros que pueden superar los $25.000 mensuales.

Shell: descuentos con Shell Box y alianzas bancarias

Shell otorga 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power pagando desde Shell Box (tope $4.000 semanal). También hay beneficios con tarjeta 365, Banco Nación (hasta 25%), Banco Ciudad, Galicia, Comafi y cadenas como Jumbo y Vea, con rebajas acumulables que pueden llegar al 30%, publicó Clarín.

Axion Energy: rebajas con la app ON

A través del programa ON, Axion ofrece 10% de ahorro los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que varían según el nivel del usuario.

También cuenta con beneficios con Banco Nación, Ciudad, Galicia, Comafi, BBVA y Banco del Sol, alcanzando hasta 20% de reintegro y ahorros de más de $35.000 mensuales en algunos casos.

Puma Energy: descuentos semanales y puntos

Los miércoles, Puma Energy aplica 10% de descuento en todos los combustibles hasta 50 litros, pagando desde la app Puma Pris. Con cada carga se suman puntos para canjear por vouchers de hasta $18.000. Además, hay beneficios con Banco Galicia y Banco Comafi que alcanzan hasta 15% de ahorro semanal.

Otros beneficios para distintas marcas

Bancos como Credicoop, Naranja X, Nación, Patagonia y Columbia ofrecen reintegros de hasta 30% en diversas estaciones, incluyendo Gulf y Voy, con topes mensuales que superan los $30.000.