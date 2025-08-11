Todavía debe considerarse que el salto que pegó el dólar en el mismo lapso no se reflejará en el IPC a punto de difundirse, que dará menos del 2%, debido a que el pass through (pase de la devaluación a valores internos) recién aparecerá en el relevamiento del INDEC de agosto.

Sin influencia alguna del tipo de cambio, la batata, el tomate y la papa fueron aumentados 18,2%, 8,3% y 6,6% respectivamente. Y si el promedio aflojó fue gracias al zapallo -8,4%, la cebolla -3,3% y la lechuga -0,5%.

De acuerdo con el informe dado a conocer por el Centro CEPA, la tendencia evolutiva del segmento Verduras, Tubérculos y Legumbres del IPC provocaría un incremento de 4,9% en el respecto del mes anterior.

De esta manera, el ponderador de la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que es de 2,2% en el IPC, mostraría una tendencia alcista de 0,11% en el índice de julio.

En el comportamiento interanual, el segmento mostró una contracción de 40,2%.

La lechuga exhibió la mayor variación acumulada 81,6% y la mayor variación interanual se vio en la batata: 18,0%.

Frutas más caras

El segmento de las frutas, compuesto por bananas, limones, manzanas y naranjas, registró un incremento en sus precios ponderados de 10,4% respecto de junio 2025, lo que permite proyectar un aumento en el precio del segmento frutas del IPC de 10,8%.

Impacta en el orden de 1,3% del ponderador de la división de Alimentos del IPC, por lo cual indicaría una tendencia al alza de 0,14% en el rubro Frutas del IPC de julio.

En julio, todas las especies mostraron incrementos en sus precios: La banana 28,0%, el limón 7,7%, la naranja 5,2% y la manzana 0,3%.

La variación interanual del segmento fue 20,8%.

El limón tuvo la mayor variación interanual: 65% y a su vez, en lo que va de 2025, acumulo una caída del 70,8%. El precio de la banana se incrementó fundamentalmente por las nevadas que cerraron el paso por Mendoza (Cristo Redentor).

El resto de la oferta se importó desde Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay, y algunos lotes nacionales de Salta y Formosa.

Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el costo del transporte de cargas que aumentó un 2,56%, impulsado por mayores gastos en combustible, personal y mantenimiento, acumulando una variación del 14% entre enero y junio de 2025, y una suba interanual del 32,8%, lo impacta directamente en los precios de las distintas especies