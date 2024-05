NACIÓN ASEGURÓ QUE HARÁ EL PAGO DE LA DEUDA CON CHINA Y QUE AVANZA EN LA RENEGOCIACIÓN DEL SWAP

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Tras despejar la controversia por sus declaraciones previas con la polémica frase sobre que «todos los chinos son iguales», la canciller Diana Mondino proporcionó información detallada sobre las conversaciones en curso con China para refinanciar los vencimientos del swap de monedas, un tema crucial durante su reciente viaje al país asiático.

En su trayecto desde Francia hacia Bélgica, Mondino no confirmó si se lograron avances concretos en la renegociación de los US$ 5000 millones del swap, que vencen en cuotas a partir de junio, indicando que este aspecto «queda por verse». No obstante, subrayó la preocupación de Beijing sobre el destino de los fondos argentinos, enfatizando que el futuro de la relación bilateral depende del cumplimiento de los compromisos del acuerdo.

«No son cosas de pedir más dinero: si el deudor paga, le ofrecen más. Si no paga, ¿quién le va a ofrecer? Si cumplimos con nuestra parte, es probable que del otro lado quieran mantener una buena relación. Están preocupados porque, desde julio, ese dinero se usó para otra cosa», explicó Mondino, en declaraciones en radio Mitre. Además, la canciller criticó la gestión anterior de Alberto Fernández, señalando que los fondos del swap fueron desviados hacia usos no contemplados en el contrato original.

«El swap está hecho para ayudar en el comercio y, sobre todo en los últimos meses, desde julio, había sido utilizado con otros fines que no estaban en el contrato, entonces había interés del lado del gobierno chino en entender cómo era el sistema, para qué y cómo se usó», sentenció.

«Están preocupados por si va a continuar así o si vamos a volver a la situación original, que es la intención. Estamos ordenando», agregó Mondino.

La funcionaria reiteró que el swap con China, en vigor desde hace más de dos décadas, tiene implicaciones no solo económicas y financieras, sino también geopolíticas, destacando el interés chino «estaba en saber ‘qué quieren en el futuro’. Contestamos que necesitamos cumplir con lo que está escrito en el contrato, es lo que queremos hacer en general».

