MURIÓ UN RECONOCIDO ACTOR DE LA PELÍCULA ARGENTINA, 1985

La triste noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en las redes sociales. Te detallamos su carrera artística.

El actor Claudio Da Passano murió a los 65 años, según lo confirmó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado emitido la mañana de este miércoles. El último trabajo en la pantalla grande fue en la reconocida película Argentina, 1985 en el que encarnaba el papel de Carlos Somigliana.

Además, en la pantalla chica es reconocido por sus actuaciones en Chiquititas, El Tigre Verón y Poliladron, entre otros tantos.

“Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento”, reza el comunicado compartido desde la cuenta oficial de twitter de la Asociación Argentina de Actores al anunciar la muerte del también hermano de la actriz Alejandra Da Passano.

El reconocido actor, hijo de los actores María Rosa Gallo y Camilo da Passano, hizo su debut teatral en 1983 y desarrolló una extensa carrera tanto en producciones independientes como del circuito comercial. Además, fue fundador e integrante del grupo de teatro independiente La Banda de la Risa, con el que realizó varias presentaciones en el país y en el exterior. Con la obra I pagliacci ganaron el premio ACE al mejor espectáculo de humor.

En “Argentina, 1985 Da Passano interpreta al autor teatral Carlos Somigliana que trabaja en Tribunales y se convierte en el primer aliado de Strassera (Ricardo Darín) –y sostenido “moralmente” por un abogado ya retirado que interpreta Norman Briski–, por ello no le queda otra que sumar a su equipo al joven abogado Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) y a un grupo de veinteañeros recién recibidos, que son los que estarán a cargo de recopilar la enorme cantidad de información que precisan para probar sus acusaciones, además de convocar a testigos desparramados por todo el país, muchos de los cuales no quieren saber nada con la idea de testimoniar en un momento en el que sus torturadores circulan libremente.

Respecto de la película nominada al Oscar, en declaraciones a El 1 Digital. había asegurado que ”fue una filmación extraña en muchos sentidos, porque estábamos en pandemia, se trataba de una de las primeras películas que se llevaban a cabo durante esa época y había que controlarse clínicamente, por eso tuvimos muchos cuidados y fue complicado porque no se sabía cómo abordar algunas tomas. Algunos actores y técnicos se enfermaron y, como consecuencia, había que reemplazarlos.

También, muchos de los interpretes de mi generación estamos atravesados por los hechos ocurridos durante la dictadura. Recuerdo que el Juicio a las Juntas fue una situación tensa porque, a pesar de que los militares no estaban en el poder, no eran débiles, por lo cual era una amenaza constante. Filmar con toda esa carga emocional era complicado para nosotros; si no, sería algo pedagógico o didáctico, y la idea no era esa”.

Argentina, 1985, nominada al Oscar por película extranjera

Luego de siete años de ausencia, la Argentina volverá a ser parte de una entrega de premios Oscars, al confirmarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría de mejor película extranjera. De esta forma, la película dirigida por Santiago Mitre suma una nueva presencia en una competencia internacional.

Luego de que todos los países presentaran a sus candidatas, la Academia de Hollywood debió realizar la primera preselección, para lo que todas las cintas se presentaron en su idioma original con subtítulos en inglés para que el jurado pueda verlas y votar.

Luego de haber visto los films, el comité del Premio seleccionó a través de una votación secreta a los posibles candidatos, que fueron anunciados unas semanas antes.

Los miembros de la Academia realizaron un último filtro y así finalmente se eligieron a las cinco películas candidatas oficiales que competirán por la estatuilla a Mejor Película Extranjera. Este anuncio se realizó este martes, con el de todas las nominaciones a los Oscar. Así las cosas, la película argentina competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

