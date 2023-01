FUERTE CRUCE Y ACUSACIONES DE PÉREZ PONS CONTRA POLINI: «NO TIENE NADA PARA EJEMPLIFICAR DE DU GRATY»

Mediante declaraciones públicas, el precandidato a gobernador y el ministro de Economía se chicanearon y contestaron. Pérez Pons ahora sugirió que «algunos hacen lo que no deberían» al hablar de la actividad de Polini como empresario.

Desde que el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, cuestionó a la oposición y desafió a que los precandidatos a gobernador respondan preguntas, al considerar que «no tienen idea de la dimensión del Estado», el actual diputado nacional, Juan Carlos Polini, quien busca llegar a la gobernación, subió la apuesta con críticas a la administración provincial.

«Mientras docentes y policías hacen dedo en las rutas, Capitanich y sus funcionarios viven lujosamente» , aseguró Polini. Lo que terminó desatando un nuevo capítulo en el cruce que mantiene con el ministro de Economía de la Provincia.

«Tengo 29 años, vivo de alquiler, no tengo nada a mi nombre y soy funcionario público en esta oportunidad y empleado público desde que me recibí de economista. Yo amo el estado, amo el sector público y amo el trabajo que todos los empleados públicos hacen», contestó Pérez Pons en declaraciones a La Radio. Sobre la premisa «vivir del estado», dijo que la utilizan para «desprestigiar» olvidando «que hay 80 mil familias que viven de un salario público».

Polini había señalado que los funcionarios no saben manejar una empresa «porque toda su vida la vivieron del dinero público, de quienes se rompen el alma trabajando mientras ellos deciden a su antojo el ingreso y egreso de la plata de todos los chaqueños».

Yo amo el estado, amo el sector público

La frase del diputado opositor no pasó inadvertida y el funcionario respondió: «Escuché a uno de los precandidatos a gobernador decir que nosotros definimos al antojo los recursos del Estado… tienen diputados que aprueban una Ley presupuesto todos los años que determina cada una de las políticas que llevamos adelante. Hay un desconocimiento muy grande o toman de tonto a la gente».

Pérez Pons continuó con sus cuestionamientos: «Hay otros que utilizan sus cargos, que son empresarios, que muchas veces hacen lo que no deberían. Tienen empresas donde sus mismos trabajadores, siendo funcionario público, siendo intendente, está precarizados. Tienen denuncias de sus propios trabajadores de no pagarle sus impuestos. Imaginate si esas personas tuvieran que conducir los destinos de nuestra provincia«.

Hay un desconocimiento muy grande o toman de tonto a la gente

Tras asegurar que vive de alquiler y que no tiene propiedades a su nombre, el ministro de Economía indicó que le gustaría saber «cuál es la situación del resto que van a ser precandidatos a gobernador, cómo desempeñaron su trabajo como empresarios porque también habla de ellos».

DOCENTES

A pocos días del inicio de la negociación salarial y el anuncio del cumplimiento de la cláusula gatillo por el último trimestre, Polini criticó la situación de docentes al plantear que un docente cobra $ 90 neto pero Pérez Pons lo cruzó: «No tienen noción de que, por ejemplo, un docente de primaria de Du Graty que recién empieza en el mes de enero va a cobrar $ 120.000, desconocen completamente la situación de ese docente».

Hoy somos de las 7 a 8 provincias que mejor paga a los docentes que recién inicia

«Hablan también de la deuda pública, cuando el gobernador asumió en el año 2007 la deuda del Estado superaba a precio de hoy $ 535 mil millones. Esa es la deuda que tuvo que administrar el gobernador cuando se hizo cargo del gobierno el 10 de diciembre de 2007. Hoy son 90 mil millones, el Estado tuvo una reducción de la deuda. Hoy Chaco debe ser de las provincias más desendeudadas del país».

«POLINI NO ES EJEMPLO DE RENOVACIÓN DE LA POLÍTICA»

Finalmente, el ministro expresó: «No queremos saber que ellos van a ordenar la Educación, que van a mejorar la salud, que van a hacer más obras, quiero saber cómo, de qué manera, a través de qué programa, cuántos recursos. Administrar es todos los días una disputa de intereses».

«El proceso de renovación se va a dar. Juan Carlos Polini no es ejemplo de renovación de la política, no tiene nada para ejemplificar de Du Graty que uno pudiera llevar a la provincia del Chaco para mejorar. Cuando hablo de renovación política no lo hago hablando de la edad, porque muchas veces se da esa discusión. Tiene que ver con la innovación, con nuevas políticas para resolver problemas estructurales», cerró.

Fuente: Diario chaco