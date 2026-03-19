Municipales acordaron aumento salarial y ayuda escolar en primera paritaria 2026

En el marco de las negociaciones salariales correspondientes al año 2026, trabajadores municipales mantuvieron la primera reunión paritaria con el intendente local, donde se alcanzaron los primeros acuerdos en medio de un contexto económico complejo a nivel nacional.

Durante el encuentro, se resolvió un incremento del 10% al sueldo básico, que se verá reflejado en los haberes del mes de marzo. Además, se confirmó el otorgamiento de una ayuda escolar de $80.000 destinada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.



Otro de los puntos abordados fue la revisión del organigrama municipal, con el objetivo de avanzar en la designación de cargos jerárquicos para trabajadores que actualmente se encuentran desempeñando funciones acordes a esas responsabilidades, pero aún no han sido formalmente nombrados.

Desde el sector destacaron que, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país, el diálogo permitió alcanzar un acuerdo inicial que brinda cierto alivio a los trabajadores.

Asimismo, las partes acordaron retomar las negociaciones en el mes de mayo, instancia en la que se evaluará la posibilidad de un nuevo aumento salarial, en función de la evolución de la situación económica.

De esta manera, las paritarias municipales quedan abiertas, con el compromiso de continuar el diálogo en busca de mejoras para el sector.

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