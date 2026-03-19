ALGUIEN SE LA LLEVO: BUSCAN DESESPERADAMENTE A UNA NENA DE 2 AÑOS DESAPARECIDA EN CORDOBA

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, de tan solo dos años, derivó en un operativo de alcance nacional que mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en todo el país. La niña fue vista por última vez el miércoles 18 de marzo por la tarde en la localidad cordobesa de Cosquín, y la investigación avanza bajo la hipótesis de un posible secuestro.

A partir de la activación del Alerta Sofía, la búsqueda se extendió a todas las provincias, con controles en rutas, terminales y puntos estratégicos. En Chaco, las autoridades reforzaron los operativos de prevención y verificación, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda, en un intento por detectar cualquier movimiento vinculado al caso.

Según fuentes judiciales, la menor fue vista alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero de la localidad cordobesa de Cosquín. Desde entonces no se registraron nuevos indicios sobre su paradero, lo que activó un despliegue inmediato de recursos humanos y tecnológicos.

El Ministerio de Seguridad solicitó colaboración a la comunidad y difundió las características físicas de la niña: mide cerca de 60 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño largo hasta los hombros y ondulado, y ojos marrones. Al momento de desaparecer, vestía un body gris. Ante cualquier información, se pide comunicarse a la Línea 134, al 911 o acudir a la comisaría más cercana.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Cosquín, mientras que en el terreno trabajan más de un centenar de efectivos, con apoyo de drones de visión nocturna, rastrillajes en zonas rurales y operativos en sectores cercanos al río.

El entorno familiar sostiene una sospecha firme. Florencia, tía de la niña, aseguró que alguien se la llevó y descartó que la menor se haya alejado por sus propios medios. Explicó que, si bien es inquieta, no solía salir del entorno inmediato de la vivienda.

Vecinos de la zona se sumaron desde el primer momento a la búsqueda, recorriendo campos y áreas cercanas en medio de la incertidumbre. Algunos testimonios mencionaron movimientos llamativos en un circo instalado en las inmediaciones, aunque esa línea aún no cuenta con confirmación oficial.