MORENA RIAL ANUNCIÓ QUE SE LANZA A LA POLÍTICA

Aunque todavía no definió a qué cargo apuntará.

En camino a las elecciones 2021, Morena Rial anunció en sus redes sociales que se lanza a la política junto a su abogado, Alejandro Cipolla, quien se encarga a de llevar adelante la demanda contra Silvia D’Auro y quien la ayuda a crear un proyecto político.

La hija de Jorge Rial, el periodista argentino, dijo en su cuenta de Instagram sin aclarar a qué cargo apuntará con su letrado: «Se viene un proyecto político con Alejandro Cipolla. ¡Próximamente van a haber novedades».

De esta manera, Morena se suma a la lista de famosos que este año decidieron integrarse. Entre ellos, se encuentra Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Brian Lanzelotta, entre otros.

En tanto, la joven afronta un accionar contra su mamá adoptiva. «Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora, ni contacto. Pero la Justicia se va a encargar… Hace once años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando», dijo en su momento.

