MIRAFLORES: JORGE FRANK «EL GOBERNADOR ORDENO CONSTRUIR EL FRIGORIFICO MUNICIPAL»

En el programa de Pica Picante trasmitido en la radio FM 105.5 Pórtico Noticias se entrevistó al intendente Jorge Frank quien nos habló de los siguientes temas: El gobernador afirma la construcción del Frigorífico Municipal, siguen los conflictos con la transferencia de tierras, Secheep comienza a concretar la iluminación sobre la Av. San Martín y convenio firmado con el presidente del instituto de deportes Osvaldo Pérez Cuevas.

El intendente Jorge Frank junto el ministro de la Producción Sebastián Lifton y el Gobernador Jorge Capitanich, donde el ministro confirmo que mediante el ministerio de infraestructura se podría financiar la construcción del Frigorífico Municipal en la localidad de Miraflores, mediante esto el gobernador expreso “No se habla más, se construye el frigorífico de Miraflores y resolveremos el tema de las Garcitas”.

Con respecto a la transferencia de tierras y en consecuencia de la visita frustrada del gobernador por lo cual siguen los cortes de ruta por los vecinos del Lote 88 “El gobernador quería recorrer los barrios donde podría ver el mismo la situación de carencias enorme de servicios públicos en el lugar” pero la visita no se pudo realizar ya que le gobernador no quería exponerse a las manifestaciones que había, por lo tanto, el conflicto de tierras no tiene un panorama claro, la solución es buscar la reubicación para estas familias, el pueblo tiene que crecer y no podemos hacerlo si en medio de la localidad figuran 100 hectáreas a nombre de una sola persona, el poder judicial debe conocer esto”.

Dando buenas noticias el Intendente trasmitió que “En el día de ayer la empresa Secheep trajo la totalidad de las columnas para concretar la iluminación de la Av. San Martín, esperamos que en los últimos días se pueda concretar el trabajo, estamos trabajando arduamente con el embellecimiento de la localidad”.

Se firmó un convenio con el presidente del instituto de deportes Osvaldo Pérez Cuevas para el abastecimiento económico de las actividades deportivas en la localidad de Miraflores, donde además se construirán dos nuevas canchas.

