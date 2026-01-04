MIRAFLORES: BALANCE DE OPERATIVOS POLICIALES DE FIN DE AÑO.

En el marco de las Festividades de Fin de año, con el objetivo de prevenir peleas, desórdenes y cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de las personas.

Se desconcentró la totalidad de concurrentes. Como resultado se obtuvo la conducción de los siguientes detenidos contraventores por infracciones a los Arts. *41°* (PORTACIÓN DE ARMAS), *44°* (INOBSERVANCIAS DE LOS MANDATOS LEGALES) *60°* (DESÓRDENES Y PERTURBACIONES), *78°* (EBRIEDAD), *83°* ( CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD) y *96°* (CONDUCCIÓN PELIGROSA).

*1)* *L. A.G.,*, 26 años, ddo. Quinta N° 15- J.J.castelli, DNI N° ….. *2)* *S.K.V.*, 19 años, ddo. B° Aipo 2- Miraflores, DNI N° ….. *3)* *M. J. M.*, 21 años, solt, ddo. B° La Represa- Miraflores, DNI N° …… *4)* *S.U.F.O, 25 años, ddo. Planta urbana- Miraflores, no recuerda DNI.

Y los secuestros de (01) cuchillo, cabo plástico color amarillo, marca TRAMONTINA, de 30 cm. de largo e/ hoja y cabo y (01) motocicleta marca Corven, modelo 150 cc., color negro, Motor N° 162FMJG1023655, Cuadro N° 8CVPCKD05GA013223.

