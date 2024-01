MINISTRO ABRAAM: “LOS SUELDOS SE IRÁN PAGANDO EN FUNCIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS”

El Ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Cdor. Alejandro Abraam, habló este martes con el programa Alerta Urbana, que se emite por Radio Gualamba FM 93.7, y dio un panorama sobre la realidad económica de la provincia.

“Los sueldos se irán pagando en función de las disponibilidades financieras”, admitió el funcionario, en diálogo con el periodista Gustavo Olivello.

“No serán nada fáciles los primeros seis meses y no lo digo simplemente como una opinión, sino que es lo que se ve y lo que se viene anunciando”, indicó.

El Ministro reconoció dificultades a la hora de planificar el flujo de fondos y dijo que la prioridad es el ordenamiento de la economía.

Consultado acerca del inicio de las reuniones paritarias con los gremios, adelantó que mantendrá próximamente una reunión con el Secretario de Coordinador de Gabinete, Dr. Livio Gutiérrez, para definir fechas y demás cuestiones.

Y con respecto al pago de la cláusula gatillo inflacionaria que demandan los trabajadores docentes, también indicó que habrá novedades que serán anunciadas oficialmente por el Gobernador Leandro Zdero.

“Las arcas del Estado siguen en en situación crítica, pero se está tratando de ordenar; el objetivo es cumplir con el tema salarial, con la salud, la educación y la seguridad, que son los tres pilares fundamentales que que el gobernador ha indicado que se que iban a preponderar digamos en estos tiempos”, dijo Abraam.

Si bien la nueva gestión abonó el sueldo de diciembre el pasado 5 de enero a diferencia de la administración saliente que lo hacía antes de finalizado el mes, el ministro insistió en que los salarios se irán pagando en función de la disponibilidad de fondos en la caja provincial por lo que descartó que el cronograma sea como en los últimos años.

“Hay una situación que debía ser atendida en cuanto a ordenamiento y sinceramiento y variables como la inflación que hacen difícil la planificación de los recursos para el pago de los sueldos”, reconoció.

“La provincia recibe diariamente transferencias de coparticipación (de parte del gobierno nacional) y en función de esa recaudación y ese dinero se pueden planificar el tema sueldos”, agregó.

Aumento de los sueldos de los funcionarios

Abraam opinó también acerca del incremento salarial que el gobernador decretó para todos los funcionarios provinciales y que promedió un 148% llevando los haberes de ministros, por ejemplo, arriba de $1.250.000.

“La verdad es que un gobernador cobre menos de 500 mil es poco creíble; lo lógico es que haya equilibrio en las remuneraciones”, aseguró, haciendo referencia a lo que percibía Jorge Capitanich hasta noviembre pasado.

¿Se reactivan las obras públicas?

Por otra parte, Abraam dio un pantallazo en lo que hace a la ejecución de obra pública en la provincia, prácticamente paralizada en la actualidad y desde hace varios meses.

“Es un tema que va a ser atendido aunque seguramente no vamos a tener los recursos que recibió el gobierno anterior por una cuestión de la administración saliente recibía recursos discrecionales y nosotros no; esto está descartado porque ya el presidente (Javier Milei) mismo lo ha dicho que los ATN (aportes del tesoro nacional) no iban a seguir enviandose a las provincias”, dijo.

“Pero nosotros vamos a hacer una planificación para empezar a retomar el sinfín de obras que quedaron pendientes a medio terminar como por ejemplo calles abiertas, hospitales sin terminar”, acotó.

Finalmente, el Ministro afirmó que la obra pública será retomada y que en el gobierno analizan alternativas de reactivar “con otro ritmo” determinados pagos de certificados en proyectos de preponderancia.

Fuente: Alertaurbana