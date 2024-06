MILEI RESPALDÓ A PETTOVELLO: «NO DESCARTO QUE LE QUIERAN TIRAR UN MUERTO»

«Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres», dijo.

Tras finalizar la gira presidencial, Javier Milei respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y culpó al kirchnerismo. «No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires… No sea cosa que además quieran plantar muertos».

En diálogo con Radio Mitre, aseguró: «Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres…». Cuestionó que la oposición le da «pena porque no tienen altura de ninguna característica para entender la magnitud» de lo que lleva adelante el Gobierno nacional.

«Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no solo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la justicia», expresó el mandatario.

Además, reveló que «también tienen métodos un poquito más violentos» y denunció que hubo personas que «amenazan a las familias de todos los miembros (de este Ministerio) que están avanzando en estas denuncias» contra opositores.

«¿Qué va a esperar usted de un kirchnerista? Lo lógico es que la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella para tratar de desprestigiar. En lugar de decir «es falso lo que está diciendo», no. La tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden», sostuvo.

Sobre el nuevo sistema para entregar alimentos, señaló: «Hoy yo estuve trabajando con la ministra Pettovello y con el doctor Sturzenegger. Nosotros tenemos dos formas de generar la llegada del alimento: una que es de manera directa, que es la AUH o el plan Alimentar Comunidad, y por otra parte, es cuando hay una crisis o un evento catastrófico. Hemos diseñado un instrumento contingente que es como un call option«.

«Si se presenta el siniestro, usted ejecuta el seguro», dijo, y añadió que eso tiene las ventajas de que «le amplía la cantidad de cobertura» y «no se va a necesitar tampoco stocks, por lo que se ahorrará dinero en almacenamiento».

«Esto es genial, porque no hay nunca más un problema por un alimento vencido. No solo eso, porque en una emergencia usted no necesita todos los productos que tiene en stock, por lo que ante una situación así, se puede ser eficiente y generar un contrato sobre las necesidades», completó.