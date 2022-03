MILA KUNIS Y ASHTON KUTCHER DONAN A LOS REFUGIADOS EN UCRANIA

Muchas celebridades de Hollywood se han pronunciado en contra de la guerra que mantiene al mundo en vilo y han estado intentando ayudar a Ucrania. Dentro de ellas, se encuentran Ashton Kutcher y su esposa, la intérprete ucraniana, Mila Kunis. Se trata de una de las parejas más queridas en los últimos años.

Ambos han iniciado una campaña de recaudación, a través de la plataforma GoFundMe, en la cual han donado 3 millones de dólares para multiplicarla por diez y llegar a 30. Con este dinero, el objetivo es llevar ayuda humanitaria a las ONGs de la zona en guerra y a Airbnb, que alojará y pagará los gastos de los refugiados que acoja.

Al respecto, Kunis contó: “Estamos recaudando fondos para proporcionar a los refugiados lo que tanto necesitan, la ayuda humanitaria inmediata en la zona. Por favor, donen lo que puedan. La gente de Ucrania son fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos”.

También hizo referencia a su origen ucraniano, hecho por el cual esta causa la moviliza tanto: “Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991. Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana”.

Por su parte, Kutcher agregó: “Yo nunca he estado tan orgulloso de estar casado con una ucraniana… Lo sucedido en Ucrania es devastador. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad”.

De momento, llevan recaudado US$15.527.500 de la meta de 30.000.000 dólares.

No son los únicos actores que han comunicado que ayudarán a la población ucraniana. Blake Lively y Ryan Reynolds también se encuentran recaudando fondos para ayudar a los refugiados del país. A través de su cuenta de Twitter, el protagonista de “Deadpool” escribió: “En 48 horas, innumerables ucranianos se vieron obligados a huir de sus hogares a los países vecinos. Necesitan protección. Cuando dones, nosotros lo igualaremos a USD 1.000.000, creando el doble de apoyo”, promoviendo las donaciones de ACNUR.

Mientras que Sean Penn, actor que estuvo en el país hasta hace algunos días y que tuvo que huir de allí a pie para llegar a Polonia, comunicó a través de una entrevista brindada para CNN que su organización sin fines de lucro, CORE, también está haciendo todo lo posible para ayudar a Ucrania. “Tenemos que invertir todo lo que tenemos para apoyar al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky”, dijo, en diálogo con el periodista Anderson Cooper.