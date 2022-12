MIKE TYSON: «SI CANELO SE ATREVE A TOCAR A MESSI VOY A…»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La polémica que inició con un video fake de Lionel Messi y, desató la furia del boxeador mexicano Canelo Álvarez, recorrió el mundo hasta llegar a oídos del indiscutido, Mike Tyson, quien defendió al argentino de las amenazas de su colega.

Si bien, Álvarez ya pidió disculpas por su exabrupto contra el diez del fútbol, Tyson no se la dejó pasar y le propuso volver al ring, en caso de atreverse a tocar a Messi.

“Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si él se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring”, expresó Tyson en su diálogo con el medio BBO Sports.

Canelo Álvarez amenazó a Messi por un supuesto gesto contra México

El boxeador mexicano compartió un video viral del festejo de la Selección argentina tras el triunfo a México y, acusó a Lionel Messi de haber «limpiado el piso» con una camiseta mexicana.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, preguntó el boxeador desde su cuenta de Twitter, acompañando el texto con el video, donde se observa una camiseta «tricolor» en el suelo del vestuario, cerca de los pies del capitán argentino, quien se encontraba quitándose los botines.

A pesar de que muchos usuarios contradijeron su versión, Canelo insistió: «Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó.

En ese sentido y, con tono de amenaza escribió: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, con emojis de puño cerrado.

Tras recibir varios comentarios de usuarios que negaban una actitud soberbia de Messi, Canelo respondió: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Dejensé de pendejadas de que fue o no fue”.

La defensa del Kun Aguero a Lionel Messi

El exfutbolista Sergio Kun Agüero también reaccionó a la controversia y le explicó a Canelo que lo que pasó no fue una ofensa.

“Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió en Twitter el íntimo amigo de la Pulga.

El dueño de la camiseta mexicana de la polémica le contestó a Canelo Álvarez

El capitán del seleccionado de México, Andrés Guardado, reconoció a su camiseta en el vestuario de la Selección argentina, la cual generó gran polémica en redes sociales cuando su compatriota, el boxeador, Canelo Álvarez, acusó a Lionel Messi de haberla utilizado para «limpiar» el piso.

“Canelo no sabe lo que es un vestuario y quiso crear polémica con cualquier cosa. Es una tontería lo que dijo”, declaró Guardo, defendiendo así a Messi de las acusaciones que recibió, tras la viralización de un video sobre los festejos tras el triunfo por 2-0 contra México.

“Los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden. Es un acuerdo con los utileros, todo lo que está en el suelo es para lavar. Yo también tiré la suelo la camiseta de Leo para que me la lavaran”, contó.

Por último, enfatizó: “Leo es muy respetuoso y ha tenido muchos detalles conmigo. Todo lo que se habla es para generar polémica y vender cosas. No hay explicación. Nunca estuvo en un vestuario y no entiende. Vi el tuit de Canelo donde se sintió ofendido, pero no hay que darle importancia”, enfatizó Guardado.

