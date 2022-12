MIÉRCOLES DE SUPERDÍAS CON TUYA Y NBCH24 BILLETERA

Estará vigente los miércoles 21 y 28 de diciembre con beneficios y descuentos para comprar con tarjeta Tuya y NBCH24 Billetera en supermercados y jugueterías.



La promoción Superdías de Nuevo Banco del Chaco en conjunto con el Gobierno Provincial vuelve en diciembre para una edición especial de fiestas, con 50% de descuento en el rubro alimentos con Tarjeta Tuya y NBCH24 Billetera, y 40% de descuento en jugueterías de toda la provincia.

Los Superdías en supermercados serán este miércoles 21 y 28 de diciembre y los pagos pueden ser en un pago con tarjeta Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Recargable. Las compras tienen 50% de bonificación con tope de $7.000 por mes. Con NBCH24 Billetera la bonificación del 50% tiene un tope de $2.000 por mes.

Los comercios adheridos de la provincia se pueden consultar en el sitio oficial de promociones de Nuevo Banco del Chaco en nbch.com.ar/promociones

Además, el martes 27 de diciembre se podrá aprovechar el descuento del 40% en jugueterías con tarjeta Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Recargable. Las compras tienen 40% de descuento y tope de reintegro de $5.000 por mes.

Los Superdías de diciembre son acumulables, por lo tanto, sumando los beneficios los clientes pueden ahorrar hasta $14.000 en las compras de fin de año.

La promoción Superdías de Nuevo Banco del Chaco junto al Gobierno Provincial busca acompañar a las familias chaqueñas en esta fecha especial, promover el consumo local e impulsar la economía de la provincia.

Tarjeta Tuya

Las personas que no han habilitado TUYA pueden hacerlo de forma segura al número 0800-888-6224, las 24 horas. O enviar un mensaje al número verificado de WhatsApp 362-416-1290, opción 4; de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Las personas que aún no cuentan con Tarjeta Tuya pueden solicitarla de manera online a través del formulario en la web oficial de Nuevo Banco del Chaco en nbch.com.ar o en la red de sucursales de la entidad bancaria.

NBCH24 Billetera

Para activar Billetera, se debe enviar un mensaje en WhatsApp al número verificado 362 515 6224 (NBCH) y seguir los pasos para el registro. Se requiere tener el DNI para poder verificar la identidad. Quienes aún no son clientes del Nuevo Banco del Chaco, también pueden efectuar la apertura de cuenta en la Billetera y acceder a todos los beneficios de la entidad.

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de home banking para ninguna gestión, ni siquiera para bloquear la tarjeta. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.

