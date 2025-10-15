MESSI HACE HISTORIA: EL RÉCORD QUE CONSIGUIÓ CON LA SELECCIÓN ARGENTINA TRAS LA GOLEADA A PUERTO RICO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El capitán de la Albiceleste aportó dos asistencias este martes, por lo que alcanzó una marca a nivel selecciones.

Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi completó otra buena actuación en la Selección Argentina, esta vez en el amistoso ante Puerto Rico. El capitán de la Albiceleste no anotó en la goleada por 6 a 0, aunque alcanzó un importante récord en el fútbol de selecciones.

El récord que consiguió Lionel Messi con la Selección Argentina

El jugador del Inter Miami se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones, gracias a los dos pases de gol brindados este martes en Estados Unidos.

Messi aportó dos asistencias: a Gonzalo Montiel (2-0) y Lautaro Martínez (6-0). De esta manera, superó a Neymar de Brasil y a Landon Donovan de Estados Unidos. Otros que habían quedado atrás hace tiempo son Ferenc Puskás de Hungría con 53 y Sándor Kocsis también de Hungría con 51.

En cuanto a la Albiceleste, hacer rato que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain domina la prestigiosa tabla, con mucha diferencia respecto al segundo. En tanto, Ángel Di María es escolta con 28, mientras que Diego Armando Maradona completa el podio con 26.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

En la misma línea, los diez primeros puestos los completan: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12).

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La Selección Argentina vuelve a jugar recién en noviembre de 2025. Será en la segunda doble fecha tras Eliminatorias, cuando dispute dos amistosos en sedes exóticas.

En noviembre es el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre. La primera parada será en Luanda, para enfrentar al local Angola, y la segunda iba a ser en Kerala, para chocar con India, aunque este encuentro fue cancelado y resta oficializar al nuevo rival, que podría ser Marruecos.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales

Angela vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Angola

Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar

