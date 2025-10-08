MES ROSA: OFRECEN TURNOS PARA MAMOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS EN BARRANQUERAS

Desde la Municipalidad de Barranqueras recuerdan que sigue abierta la inscripción para acceder a turnos de mamografías, ecografías mamarias y prostáticas.

Los interesados podrán acercarse de lunes a viernes, al Vacunatorio Municipal, ubicado en avenida 9 de Julio 5370, de 7.30 a 13 horas.

«Esta iniciativa la llevamos adelante a través de la Coordinación de Salud y en conjunto con el equipo de EME, en el marco de las actividades por el mes rosa, por la sensibilización sobre el cáncer de mama», señaló la intendente de la ciudad, Magda Ayala.

Además, aclararon que se otorgarán los turnos a aquellas personas que cuenten con obra social.