AYER ABANDONO UNA MOTO ADULTERADA Y HOY LO APREHENDIERON POR DOS PEDIDOS DE CAPTURA

Se trata de un ciudadano de 19 años, conocido en la jurisdicción por sus andanzas delictivas. Fue aprehendido en Viuda del Ross al 1400.

En recorridas preventivas que el personal de la Comisaría Novena Metropolitana realizaba a la siesta, lograron atrapar a un joven que el día de ayer dejo abandonada una moto con adulteraciones.

Lo detuvieron y lo llevaron a la unidad, donde fue notificado de dos pedidos de captura, una por “Supuesto Robo en Grado de Tentativa” y otro por “Supuesto Robo”, ambos a solicitud de la comisaria actuante.

