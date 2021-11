MENTIRAS, FRAUDES, INCAPACIDAD Y MAL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO PUBLICO DEL DIRECTOR PALACIOS ERNESTO DE LA E.P.G.C.B.I.I. N° 4 “BENITO ALVAREZ”. WICHI- EL PINTADO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Con respuesta a la nota periodística realizada por el Director actual de la E.P.G.C.B.I.I. N° 4 “Benito Álvarez” de Wichi- El Pintado, más 3 (tres) de los 11 de integrantes del Concejo Comunitario vigente y la Sra. Cabrera, Estela ex Asesora Legal de la Regional I y del ex Director Regional Escobar, Luis quienes en las SOMBRAS “ASESORAN” al Director Palacios y parte del Concejo Comunitario, en CONTRA del Director Regional de la Región I Misión Nueva Pompeya Prof. Risso Patrón. Marcos por DISCRIMINACION Y ABUSO DE AUTORIDAD, los firmantes de esta nota MANFIESTAN SU TOTAL REPUDIO y RECHAZOS a las expresiones vertidas por este minúsculo grupo de personas, quienes desde el inicio de su GESTION han DISCRIMINADO, ABUSADO DE SU PODER, HACIENDO CASO OMISO A TODA REGLAMENTACION VIGENTE tanto de las Escuelas de Gestión Comunitarias como del Estatuto Docente, a los DOCENTES de esta Institución Educativa.

Desde el inicio del Proceso Electoral del Concejo Comunitario de Escuela de Gestión Comunitarias tanto el Director actual como el grupo de personas que lo acompañan, realizaron DENUNCIAS FALSAS, FRAUDES en la confección del Padrón Electoral, ROBO DE URNAS el día de las elecciones y acompañados por algunos Funcionarios Provinciales lograron ILEGALMENTE y en un hecho que quedara grabado en la historia que luego de 30 minutos de haber iniciado las elecciones el PROPIO Presidente de la Junta Electoral ROBÓ la URNA dandose a la fuga acompañado de la Policía dando luego como Valida las elecciones y VENCEDOR al Concejo actual realizando la ESTAFA electoral más grande JAMAS conocida en la Historia de nuestro PAIS.

Inmediatamente al iniciar la Gestión tanto el equipo Directivo que se encuentra conformado ILEGALMENTE, porque el Vice Director debe tener 5 AÑOS de antigüedad correspondiente y no tiene ms de 8 meses para ejercer de dicho cargo, el Sr. Ernesto Palacios y parte minoritaria del Concejo Comunitario actual con el asesoramiento de la Sra. Estela Cabrera y el Prof. Luis Escobar comenzaron a realizar una persecución, discriminación acoso, al grupo de docentes con el fin de EXPULSARLOS de la Institución Escolar sin motivo alguno cuando la Ley de Escuelas de Gestión Comunitaria es muy claro al RESPECTO donde en su reglamentación manifiesta que ante el CAMBIO DEL CONCEJO COMUNITARIO quien resulte ganador tiene la POTESTAD DE CAMBIAR SOLO AL DIRECTOR Y VICEDIRECTOR, siendo totalmente FALSO que la gestión anterior tenia Personal SIN TITULOS y lo DEMOSTRAMOS de a siguiente manera:

El Director Ernesto Palacios desplazo a un Regente de Albergue con título y DESIGNO en el mismo cargo a su *ESPOSA* que no tiene título secundario completo. Tiene como Regente de Albergue a otro personal que NO TIENE siquiera título Secundario Completo. Desplazo a Docentes con títulos de Técnico Agropecuario designando a otros ya sea con el mismo TITULO o sin secundaria completa. Desplazo a Auxiliares Docentes Administrativos inscriptas en Junta de Clasificación designando en el mismo cargo a maestras de grados quienes no están inscriptas en Junta de Clasificación como ADA. Desplazo a la Asesora Pedagógica quien era Profesora en Ciencias de la Educación y designo a una maestra de grado siendo esta Institución una Escuela Secundaria. Desplazo a Docentes bilingües Wichis, designando a Docentes blancos en sus lugares. Produjo DAÑOS PSICOLOGICOS, MORAL, PROFESIONAL Y ECONOMICO a más de una docena de Docentes traspasando toda normativa legal vigente.

Tanto el Subsecretario Juan Martin del MECCyT, la Subsecretaria de Educación actual MECCyT, la subsecretaria de Interculturalidad Guadalupe Mendoza, el Director de contenidos de la subsecretaria de Interculturalidad Sr. Bejarano, el mismo Ministro de Educación Actual Prof. Aldo Lineras y el Director Regional de la Región I Prof. Marcos Risso Patrón, SOLICITARON al Concejo Comunitario y al Director Palacios que CESEN en las Bajas POR carecer de sustento LEGAL tanto verbalmente como por escrito y el Director Palacios haciendo caso OMISO a las órdenes de los superiores jerárquicos continuo haciendo BAJAS a los docentes de manera ILEGAL, no ACATANDO las ordenes de los superiores, donde en PRIMER LUGAR les manifestaban que en estas Escuelas NO EXISTEN DESPLAZAMIENTOS por título debido a que no están incluidas a Junta de Clasificación.

Esta gestión con Palacio como Director, JAMAS TUVIERON MAS DE 20 O 30 ALUMNOS, la anterior gestión alcanzo a tener 200 Alumnos REALES, NUNCA SUFREIRON HAMBRE, y los títulos que hoy están entregando son los que confecciono el Director ANTERIOR, SOLO fíjense quien firma como DIRECTOR. Solicitamos Sr. Ministro de MECCyT que se proceda a actuar contra el Sr. Director Palacios, Ernesto por mal desempeño de funcionario público y por estar constantemente creando discordia en nuestra comunidad separandolo del cargo antes que con su proceder esto termine en algo peor e irreversible.

Además, adjuntamos como prueba una nota emitida al Director Regional y a la Subsecretaria de Interculturalidad donde 8 (ocho) de los 11 (once) integrantes del actual Concejo Comunitario DESAPRUEBAN y PIDEN DEJEN SIN EFECTO las bajas y altas realizadas por el Director Palacios por tomar decisiones que no son consultadas por la totalidad del Consejo Comunitario.

Adjuntamos además denuncias de docentes al director palacios.

También todos los que FIRMAMOS esta nota RESPALDAMOS al Director Regional Risso Patrón, Marcos; al Ministro de Educación Prof. Linares Aldo por hacer JUSTICIA Y SOLICITAMOS que NO PERMITAN que este minúsculo grupo de personas que a través de FRAUDES accedieron a los cargos que hoy poseen, realicen amenazas y se cubran en las Leyes, Decretos, Disposiciones que ellos mismos trasgredieron.

Sr. Regional toda la Comunidad Wichi *RESPALDA* su gestión y tendrá que ser fuerte y sepa que nosotros lo respaldamos para que usted y su equipo termine con las mafias que continuamente suceden en esta zona como lo están haciendo Palacios y su grupito que lo acompaña, que cuando alguien como usted se maneja con el reglamento en mano lo primero que solicitan es el CAMBIO DE REGIONAL.

Adjuntamos documentación que AVALAN nuestro escrito.

Atte. Comunidad Wichi.

PERSONAS QUE FIRMAN DICHO ACTA

