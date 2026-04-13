MÉDICOS DE CABECERA DE PAMI INICIARON UN PARO DE 72 HORAS Y DENUNCIAN RECORTES SALARIALES
Profesionales nucleados en APPAMIA rechazan una resolución que modifica el esquema de pagos y advierten por una caída de ingresos.
Médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica una fuerte reducción de sus ingresos. La medida de fuerza se realizará con garantía de atención para urgencias.
El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde APPAMIA sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial.
De acuerdo a lo planteado, un médico con dedicación completa pasaría de percibir alrededor de $2.100.000 a unos $1.400.000 mensuales. En ese sentido, señalaron que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir costos básicos de la actividad profesional.
También cuestionaron las condiciones de trabajo e indicaron que un médico de cabecera debe atender pacientes cada 20 minutos y validar cada consulta en tiempo real en un sistema que presenta fallas, lo que muchas veces los obliga a completar tareas fuera del horario laboral para evitar descuentos.
Desde la asociación advirtieron que la situación podría derivar en un «éxodo masivo» de profesionales, con impacto directo en el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI. En esa línea, remarcaron que el médico de cabecera cumple un rol central en el seguimiento de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialistas.
Además, alertaron que una eventual reducción del plantel podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados.
Emergencia en Discapacidad: organizaciones se movilizan al Ministerio de Economía para reclamar fondos
En el marco de la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno, organizaciones y familiares se movilizarán al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud.
Este martes 14 de abril a las 10:30, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una presentación en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, donde entregarán una nota dirigida al ministro Luis Caputo.
El reclamo central apunta a la inmediata transferencia de recursos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, indispensables para garantizar el pago de prestaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI. Según señalaron, estos servicios se sostienen en el marco de la Ley 24.901 y actualmente enfrentan demoras que ponen en riesgo su continuidad.
Además, de volver a exigir que se aseguren los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, considerada clave para el sostenimiento del sistema prestacional en todo el país.
Desde el Foro advirtieron que la emergencia en discapacidad «continúa vigente» y afecta de manera directa a numerosas instituciones, muchas de las cuales atraviesan una situación crítica. En ese sentido, alertaron sobre el riesgo concreto de interrupción de servicios esenciales si no se regulariza el financiamiento.