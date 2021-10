MECHA SANCHEZ: “EL EX VICE GOBERNADOR IVANOFF EN VEZ DE CUESTIONAR SIN ARGUMENTO, DEBERIA DAR UN INFORME DE LOS QUE HIZO CUANDO LE TOCO GOBERNAR”

En la jornada de hoy Mercedes Sánchez salió con los tapones de punta a responderle, a contarle y a pedirle explicación al Ex vicegobernador del Chaco y candidato a Diputado Nacional Chiyo Ivanoff, entre otras cosas dijo “el ex vicegobernador, que estuvo a cargo de la gobernación por varios años tendría que informar que hizo en su gestión, tenía todo el poder para ejecutar todo lo que denuncia ahora, no lo hizo , raro no, la organización social OPSA MECHA , la escuela de Gestión Social, las Cooperativas pueden demostrar que hicimos, además de todas las actividades solidarias, tenemos mucho que contar y demostrar.-

Agregó, “le pregunto a él y que rinda cuenta ante la comunidad que paso con todos estos temas “la concesión de los casino, la represión hacia los pueblos originarios, los desalojos a familias campesinas, las denuncias infundadas hacia mucho habitantes de la región, lotería chaqueña, que paso y por qué dejo el asfalto enterrado de la avenida 2 de febrero de Juan José Castelli, que paso que anuncio y no construyó el Gimnasio Techado en Castelli, como influyo en vivienda porque los funcionarios investigados estuvieron en su gestión, las camisetas de lotería, tantas cosas le podría preguntar, para que este señor que se cree el honesto , rinda cuenta, yo si puedo rendir cuenta de lo que gestiono y hacemos, ojala el pudiera hacer lo mismo”.-

EL O.P.S.A-MECHA, NOSOTROS PODEMOS RENDIR CUENTA Y UD.

La dirigente social detallo algunas actividades y dijo “nuestra organización realizó hasta el momento la construcción y entrega de 254 viviendas en diferentes localidades del Chaco, actualmente tenemos en construcción 10 viviendas, todas construidas por las cooperativas del O.P.S.A-MECHA, también hemos construido varios SUM Salones de usos múltiples”.

Se realizó la construcción de la iglesia de pastores de la localidad de San Martin más la construcción de la casa pastoral en la misma localidad.

Se cuenta con la Cooperativa Santa Rita con una cantidad de 38 trabajadores como «mucamos de limpieza» en el hospital del bicentenario de Castelli, Chaco.

«LA CASITA» C.A.A.S lugar de contención y acompañamiento a jóvenes y adultos con problemas de consumos y en situación de calle.

O.P.S.A-MECHA asiste a gran parte de la comunidad de Castelli en cuanto a ropa, alimentos, medicamentos, colchones, sillas de ruedas, pañales, etc. Se lleva adelante la entrega de alimentos a 1200 familias en las distintas localidades del Chaco. Se cuenta con 4 comedores, en Castelli, Sáenz peña y El Sauzalito y 16 copas de leche en varias localidades del Chaco.

Apostamos fuertemente a la Educación por eso la E.P.G.S N8 O.P.SA-MECHA «escuela pública de gestión social» cuenta con 4 niveles: B.L.A(bachillerato libre para adultos)con una matrícula de 500 alumnos. E.P.J.A:(escuela para jóvenes y adultos) 150 alumnos.

En Formación Profesional (mecánica de motos, manualidades, informática, electricidad domiciliaria, contabilidad) con una matrícula de 360 alumnos. En NIVEL SUPERIOR transitamos las siguientes carreras: “TÉCNICO EN ENFERMERIA PROFESIONAL-PROFESORADO DE GEOGRAFÍA- y este año 2021 TECNICO EN ESTADISTICAS DE SALUD. Con una matrícula de 600 alumnos de los cuales hasta el momento 100 egresados Profesionales recibidos desde nuestra escuela” .

La E.P.G.S N8 O.P.S.A-MECHA cuenta con la cantidad de 60 trabajadores de la educación TODOS PROFESIONALES.

Además contamos con una guardería dónde 3 maestras son las encargadas de cuidar, y brindar apoyo escolar a los hijos de mamas que son alumnas que asisten a clases en dicha escuela.

El movimiento O.P.S.A-MECHA cuenta con una Escuela de Folklore «Los Centauros» dónde asisten una cantidad de 60 niños diferentes edades como así también una «ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL»JUNIORS, con 50 niños y adolescentes . Nuestros hermanos de los pueblos originarios están siempre presentes dónde más de 45 jóvenes realizan diferentes actividades en artesanías.

Mercedes Sánchez cerro diciendo “desde nuestra organización podemos contar todos lo que hacemos sin recursos, con el acompañamiento actualmente del Gobernador del Chaco Jorge Milton Capitanich, aclaramos que vamos a seguir gestionando con quien este en el gobierno, pero sería importantes que el ex gobernador que pudo hacer mucho, en vez de andar haciendo política a cambio de nuestro trabajo , dé a conocer algunas propuestas legislativas, porque si hablamos de honestidad, se pone mucho en duda y si tendríamos que hablar de su paso por la Cámara de Diputados, nosotros desde nuestra organizaciones no perderemos el tiempo en este tipo de supuestos dirigente, nosotros trabajamos, algunos aceptaran otros no, pero sabemos el trabajo que hacemos. Concluyo.-

