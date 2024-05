MÁXIMO THOMSEN ROMPIÓ EL SILENCIO: «LE PEGUÉ, PERO NUNCA QUISE QUE PASARA ALGO ASÍ»

El joven condenado a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa habló desde la cárcel. En una entrevista, confesó su participación en el asesinato, pero negó haber tenido intención de matar.

En un giro inesperado, Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, habló por primera vez sobre los hechos que ocurrieron el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Desde la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde cumple su sentencia, Thomsen, de 24 años, concedió una entrevista al periodista Rolando Barbano. Durante casi dos horas, confesó su participación en el crimen y se quebró en llanto varias veces, insistiendo en que nunca tuvo la intención de matar a Báez Sosa.

«Estuve ahí, participé y le pegué, pero nunca quise que pasara algo así», afirmó Thomsen en referencia al homicidio del joven estudiante de abogacía. En sus declaraciones, buscó aclarar que, aunque golpeó a Báez Sosa, él y sus amigos nunca se imaginaron que las consecuencias serían tan fatales.

«Yo solo recuerdo que entré pateando (a la pelea). Yo no me quiero esconder de lo que pasó, quiero que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó», expresó antes de romper en llanto.

Thomsen fue señalado como el líder del grupo de rugbiers que atacó a Báez Sosa y como quien le dio la patada mortal en la cabeza cuando la víctima ya estaba inconsciente en el suelo. A pesar de esta acusación, Thomsen reiteró su versión de los hechos: «Era una persona joven, como nosotros. Cargar con la conciencia de que sí, fue por culpa de nosotros, mía también… Pero nadie lo quiso así. Estoy seguro, ni yo ni mis amigos… Ninguno quiso que esto terminara como terminó: es una vida y nadie es quién para quitarle la vida a una persona«. Sus palabras fueron acompañadas por lágrimas y la imagen de la Virgen de San Nicolás al fondo de la escena.

La entrevista, cuya primera parte fue emitida en Telenoche por El Trece, continuará este miércoles. En ella, Thomsen y su nuevo abogado, Francisco Oneto, buscan revertir la pena dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores.

Este cambio de estrategia legal se da luego de que Thomsen y otro condenado, Matías Benicelli, decidieran abandonar la defensa conjunta de Hugo Tomei, quien los representó durante la instrucción y el juicio, y buscar un nuevo juicio con la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

El nuevo equipo de defensa argumenta que la estrategia de Tomei, al no permitir que los acusados declararan durante el juicio, complicó su situación. Thomsen sostiene que Tomei, al defender a todos los acusados como un grupo, no pudo representar eficazmente los intereses individuales.

Este es el principal argumento en el recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema, donde se pide que se declare nulo el proceso anterior y se realice un nuevo juicio.

El cambio de abogados y la decisión de Thomsen de hablar públicamente marcan el fin del pacto de silencio que los condenados habían mantenido hasta ahora. La nueva defensa busca desmontar la figura de premeditación que sostiene la perpetua, con la esperanza de que se reevalúe la sentencia y se les permita a Thomsen y Benicelli dar su versión de los hechos en un nuevo juicio.

La muerte de Fernando Báez Sosa sigue siendo un tema sensible y doloroso para sus familiares y amigos, quienes buscan justicia por el brutal asesinato que conmocionó al país. Mientras tanto, la confesión de Thomsen y el pedido de un nuevo juicio abren un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y justicia en este trágico caso.