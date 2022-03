MAURICIO MACRI: «ESTE GOBIERNO ES EL QUE MÁS HA ENDEUDADO A LA ARGENTINA»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Esta mañana el expresidente, Mauricio Macri se refirió a la situación que está atravesando el Frente de Todos con la tan marcada interna, habló sobre la deuda con el Fondo y sobre las elecciones presidenciales del 2023.

El ex mandatario nacional comenzó explicando sobre el proyecto de acuerdo con el FMI que fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado e hizo hincapié en cómo el oficialismo lo indicaba a él como el único culpable. “Ese relato se está cayendo a pedazos. Ellos –por el oficialismo- focalizan todo en una deuda con el Fondo y el padre de la deuda son los déficits. El déficit que nos dejaron en el 2015 fue monumental y nos costó casi tres años llevarlo a casi el equilibro”, señaló.

En declaraciones radiales, argumentó: “El préstamo del Fondo solamente ingresó y significó la ayuda de los demás países para repagar deudas que ya teníamos”.

“Lo del Fondo no se fugó, no se despilfarró, fue para pagar deudas que ya habían arrancado en la época del kirchnerismo y que, como venía el kirchnerismo de vuelta, no querían refinanciar”, sostuvo Macri en declaraciones a Julio Wajcman en La Radio.

Posteriormente, focalizó el rol del oficialismo durante esta gestión: “Ellos en estos dos años se han endeudado de vuelta y a una velocidad que nunca ha existido en Argentina. Es el Gobierno que más ha endeudado a la Argentina por año, más de 30 mil millones de dólares en estos dos años, cuando le habíamos dejado el equilibro fiscal con lo cual no había que tomar más deuda”.

“Eso es el populismo, el kirchnerismo, se pelea con los datos, todo el tiempo altera la realidad, se ponen en víctima cuando son victimarios”, afirmó.

En ese contexto, subrayó: “Por suerte el 2023 está cerca. Los argentinos están viendo y entendiendo como nunca que todas las mentiras de este relato populista están quedando en evidencia”.

Asimismo, sobre la interna en el oficialismo y el poco diálogo que existe entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el ex jefe de Estado aseguró: «Era obvio que eso iba a suceder porque no se unieron en una gesta, no se unieron porque tenían una idea de país, se unieron para conseguir el poder y lograr la impunidad”.

“Cuando uno no lo une realmente la tarea de transformar y mejorar las cosas, termina siendo lo que fue. Un gobierno que se parece mucho a un ejército de demolición porque lo que andaba bien, anda mal y lo que andaba mal que no pudimos resolver, anda peor”, detalló.

En ese contexto, señaló que “ellos no creen en el diálogo” y que “no pueden reconocer un error”.

“Después del papelón que hizo el canciller Cafiero. ¿Qué hizo? agredió a un periodista nacional, insultándolo cuando el problema es de él que se propone para un cargo para el cual no está preparado. Con esta gente es muy difícil”, opinó el ex mandatario.

Luego, argumentó: “Han fracasado en todo lo que han dicho, empezando por el asado gratis para todos. Tienen que dejar de pelearse y tratar de analizar por qué les ha ido tan mal, porque ellos son una máquina permanente de negar la realidad y las cosas que han hecho”.

Ante la situación específica en Chaco, enunció: “Los chaqueños nos están escuchando. No gastan mucho todos los meses mucho más de lo que ganan en el salario, viven con lo que ganan. ¿Por qué tenemos que tener políticos que van al Gobierno y gastan lo que no se tiene y después emiten plata en forma infinita?”. Sobre una posible candidatura en el 2023, indicó: “Estoy en el lugar que me siento muy cómodo, apoyando y tratando de que todos clarifiquemos el para qué. Realmente creo que este es mi rol hoy y espero hacerlo lo mejor posible para que todos se sientan cómodos y parte”. Para finalizar, felicitó el presente actual del Club Atlético Chaco For Ever en este tramo de la Primera Nacional: “¡Muy bien! De ahí salió el chaqueño Giménez que tanto quise como jugador, un fenómeno. Se nos fue a México y fue una figura muchos años”.

Relacionado