MASSA ANUNCIÓ QUE LOS PLANES SOCIALES PASAN AL PROGRAMA DE INCLUSIÓN LABORAL, CON CAPACITACIÓN LABORAL OBLIGATORIA

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este martes que a partir del 1 de enero de 2024 «los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral, con capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y gerencias de empleo y el control de contraprestaciones» de esos planes, «tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios y empresas».



Desde el Ministerio de Economía, Massa anunció que esta medida, que será publicada el miércoles en el Boletín Oficial, implica «consolidar» en «paralelo» el programa Un Puente al Empleo, y por el que «aquel que tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador va a tener que completar el salario de convenio», pero «para incentivar que tomen a estos beneficiarios no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores».

Además, el candidato presidencial anticipó también que este miércoles dejará de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad no puedan acceder al mercado de trabajo, por lo que se eliminará esa «barrera» que había nacido como un derecho «protectivo del Estado» y que terminó funcionando como un «límite».

Desde el Ministerio de Economía, Massa anticipó que esa medida se publicará en el Boletín Oficial, con el objetivo de lograr la «integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad».

El titular del Palacio de Hacienda consideró que «a lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad».

«Parte del desafío de inclusión en Argentina debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Hemos decidido eliminar esa barrera que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo», señaló el candidato presidencial de Unión por la Patria, en sintonía con sus promesas de campaña.

Y afirmó que «desde mañana las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión no van a ver suspendida su pensión», sino que «van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo».

«El objetivo es incluir, ampliar oportunidades. Es un primer paso en un proceso en que además debemos consolidar el proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas», añadió.

