MARCELA TAURO SE CASA CON SU NOVIO 21 AÑOS MENOR

Su novio se lo había propuesto hacía un tiempo y ella no quiso. Ahora parece que las cosas cambiaron, según lo anunció Mariano Iudica en “Polémica en el bar”.

Si bien venían coqueteando con la idea de pasar por el Registro Civil desde hace un tiempo, a Marcela Tauro le costó aceptar la propuesta de casamiento de Martín Bisio, su novio 21 años menor que ella. Martín insistió con el matrimonio y finalmente la periodista dijo que sí.

En su momento, Marcela había dicho que ya se sentía casada y que no respondió la proposición que Martín deslizó tanto en privado como al aire. Pero eso quedó atrás y la pareja, que ya lleva cinco años junta, organiza su fiesta de casamiento para el 2022.

Fue Mariano Iudica el que tiró la noticia al pasar sobre el final de Polémica en el bar (América): “Se casa Marcela Tauro con Martín Bisio, que es un pibe espectacular”. Entre chivos e incertidumbre del panel integrado por la ex Intrusa, Flavio Azzaro, Mercedes Ninci, Augusto Tartúfoli y Samuel “Chiche” Gelblung, la locutora leyó un titular y los aplausos llovieron en el estudio.

“No me importa nada de ellos, que se maten todos. A mí me invitás”, le aclaró Iudica de antemano. La periodista no tardó en responder: “Pero por supuesto! Yo necesito una fiesta después de la pandemia”. “¿Frío o calor?”, curioseó el conductor buscando algún dato más. “Calor, yo soy del calor. A mí dame playa”, aseguró Marcela.

Iudica reforzó su opinión sobre Martín: “Me encanta ese pibe, divino”, y agregó, ya con los títulos corriendo: “Se casa Marcela Tauro. Mientras todo el mundo en la primera de cambio se separa y rompe la familia, Marcela Tauro apuesta al casamiento”.

Marcela Tauro conoció Martín a través de dos amigos: la periodista Débora D’Amato y Pablo Melillo, el esposo de la angelita Mariana Brey. Contó que cuando se lo presentaron le ocultaron la edad para que pueda dejar de lado los prejuicios.

En declaraciones a la revista Pronto, se sinceró: “Cuando conocí a Martín pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven. Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena”.

La periodista nunca ocultó su historia ni su amor: en Los Ángeles de la Mañana (eltrece) contó hace un tiempo que vivieron una crisis breve dentro de la pareja. “Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, concluyó.

