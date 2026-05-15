Manuel Quintar le ofreció su Tesla de regalo a Javier Milei: «Se lo dono al país así lo puede usar».

El ofrecimiento vino a cuenta de la anécdota del Presidente, quien aseguró que antes del programa de streaming había «metido un tuit desenmascarando a la mentirosa de Cecilia Boufflet mintiendo sobre que Martín Menem lo llamó a este diputado de Jujuy cagándolo a pe… porque se fue con el Tesla al… coso«, en referencia a la secuencia en el ámbito del Congreso de la Nación.

«Digo, ¿me entendés? O sea… ¿De dónde… entonces, digo, esto es una pelot… del tamaño de una casa?», caviló por unos instantes Javier Milei antes de revelar su verdadera preocupación: «Lo llamé a Martín porque mi problema era: si Martín dijo esto entonces me iba a agarrar con Martín«.

Según el Presidente, el titular de la Cámara de Diputados ni se inmutó por el «dipu-Tesla», sino que le contestó: «No, yo ni en pe…. Cómo me iba a meter… Si el flaco se cor… Se quiso comprar el auto, digo, se la compró con la propia, ¿a mí qué caraj… me importa?».

Tras recibir las novedades mediáticas del día de parte del mismísimo Presidente, Martín Menem salió al cruce de la periodista de economía y Javier Milei quedó satisfecho con su intervención.

«Si el tipo se ganó el dinero honestamente se lo gasta en lo que se le canta el cul… «, sopesó el Presidente.

«Ahora les voy a contar algo: yo me subí a un Tesla. Cuando fui probé un Tesla, es espectacular, iba con alguien de la fábrica, que me decía ‘acelereló’, y yo no quería porque me daba no sé qué», contó.

«Mi hermana le dijo ‘¿yo lo puedo manejar?’ Y mi hermana sí lo aceleró. Se debe haber arrepentido, pero me encantó. El bicho ese me encantó. Cuando terminé me bajé y le dije a Elon si me regalaba uno para… pero no me dio pelota», recordó sobre su intento de trato con Elon Musk, dueño mayoritario de Tesla.

«O sea, yo le dije ‘me regalás uno para la Argentina, para que me pueda mover en un bicho de esos. ¿Sabés qué? Lo pintamos de negro y andamos con eso. ¿Sabés qué? Sería un flash total. Pero nada, yo le pedí que se lo regale a la Argentina pero no lo convencí», convino.

Sobre los diputados -o cualquier persona de a pie- que hayan caído en la tentación de comprarle un auto a Elon Musk, Javier Milei fue taxativo: «¿Qué voy a criticarlos? Ojalá me pudiera comprar eso yo, pero no tengo con qué. Es más, pedí que se lo regalen al país para poder usarlo«, sentenció.