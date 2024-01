MACRI, «PEPÍN» RODRÍGUEZ Y VARIOS EXFUNCIONARIOS FUERON SOBRESEÍDOS EN LA CAUSA «MESA JUDICIAL»

El expresidente Mauricio Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos en la causa que fue conocida como «mesa judicial».

Esta investigación tenía como objetivo evidenciar la presunta práctica de lawfare contra el kirchnerismo. Sin embargo, un dictamen judicial descartó la existencia del delito.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, el sobreseimiento se justifica porque los jueces entienden que nunca existió delito, y que a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaras esa hipótesis.

El fallo, rubricado unas semanas atrás pero mantenido en secreto hasta ahora, delineó varios aspectos fundamentales. El más destacado señala que los jueces o funcionarios supuestamente sometidos a presiones nunca presentaron denuncia en el momento correspondiente, a pesar de estar obligados por su condición de servidores públicos. Asimismo, al declarar, aseguraron no haber experimentado afectación alguna ni haber influenciado sus decisiones judiciales en las causas en las que participaban.

«Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal«, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

Además, Capuchetti afirmó que «tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad«. Todo este escenario «evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones«.