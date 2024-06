LOS PINGüINOS NÁUFRAGOS: LA EMOCIONANTE REINSERCION DE 14 ANIMALES QUE VARARON EN LA COSTA ARGENTINA

SAN CLEMENTE DEL TUYÚ.- El sonido metálico del pestillo descubierto anuncia su libertad. El grupo de pingüinos de Magallanes se mantiene unido en la jaula. La pausa, por la sorpresa de la puerta abierta, es breve y pisan juntos la arena mojada después de meses en rehabilitación. A unos metros está el mar, planchado como una moneda, tiene apenas unas esporádicas ondulaciones por la brisa. En el cielo despejado, las gaviotas sobrevuelan la costa agreste de San Clemente del Tuyú, un muelle rojo y los edificios que se elevan por encima de los médanos y arbustos. La meteorología es óptima para su reinserción en la naturaleza. Los pingüinos náufragos tienen una segunda oportunidad de migrar al norte. Alcanzaron su peso y la fuerza necesaria para volver a su hábitat. Se recuperaron de la desnutrición, las enfermedades infecciosas y la anemia. Son juveniles, su plumaje es de pintitas moteadas grises, hasta no ser adultos no tendrán franjas negras en el cuerpo y la media luna blanca en la cabeza. La banda, sin líder, se bambolea por un camino de estacas y cuerdas dispuesto en dirección al mar. Parecen juguetes a cuerda, tropiezan y se vuelven a levantar. Un operario de la Fundación Mundo Marino, vestido de polar azul y celeste, los arría para que no se desbanden. Las huellas palmeadas quedan impresas en la orilla y, cuando sus panzas tocan el agua, sus alas se vuelven remos. No se sumergen, flotan entregados al ritmo de la marea que los mece dentro del océano. Catorce pingüinos magallánicos fueron reinsertados en una playa de San Clemente del Tuyú por la Fundación Mundo Marino. Son ejemplares nacidos en noviembre, en la zona austral del país, que encallaron en la costa atlántica en su primera migración al trópico. Los especialistas señalan que el varamiento de la especie es un fenómeno cada vez más frecuente por la contaminación, la actividad pesquera, el desplazamiento de sus presas, la basura en el mar y la exploración de petróleo. Los pingüinos liberados se unieron a la migración de otoño para poder regresar a sus colonias en la Patagonia cuando comience la primavera.

“El desafío que enfrentan ahora es enorme. Estuvieron dos meses en el nido y cuando pudieron independizarse y migrar quedaron varados en diferentes playas de la costa argentina. Cada vez encuentran menos comida, más contaminación y basura en el mar”, dice Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino en la previa a la reinserción. Se encuentra en el espacio de rehabilitación de animales. En un corral con suelo de pedregullo y una pileta hay dieciséis pingüinos: quince juveniles y un adulto. En el recinto contiguo, un cachorro de lobo marino de dos pelos descansa y se recupera sobre una plancha térmica. “Los pingüinos vararon en las playas en un estado deplorable, debilitados por la hipotermia, deshidratados, desnutridos y con una alta carga parasitaria. Muchos mueren en la playa, o a las horas de llegar a los centros de rescate, cuando tienen un cuadro irreversible. Otros, como este grupo, respondieron a las atenciones veterinarias y están listos para su reinserción. Estamos nerviosos porque son un grupo de todos juveniles”, dice Rodríguez Heredia mientras se pone un barbijo y guantes que le cubren el tatuaje de un pingüino magallánico del dorso de su mano. También tiene uno de una tortuga marina en el antebrazo, y por el cuello de su polar azul asoma la cola de una ballena que se tatuó en el pecho. De los dieciséis del recinto quedan rezagados dos, que no alcanzaron el peso suficiente: un juvenil y el único adulto, que además está en pleno recambio de plumaje y no puede subsistir en el mar hasta que no recupere su impermeabilidad. Los pingüinos no se liberan individualmente sino que se tienen que formar camadas de al menos ocho. Facilita la reinserción cuando hay uno o más adultos, que adoptan el rol del líder. En este caso, los juveniles tendrán que valerse por su cuenta frente a lo que les depare su regreso al mar. En el centro de rescate se los registra y se les implanta un chip con la historia clínica de su tratamiento en Mundo Marino. Cuando ingresan en un estado crítico se los estabiliza en unos recintos con lámparas de calor que parecen gallineros y se les practica fluidoterapia “Los pingüinos metabolizan el agua a través del alimento, si no comen se deshidratan”, dice Juan Pablo Loureiro, veterinario y director técnico de la Fundación Mundo Marino. A su lado está el galpón que usan para limpiar a los pingüinos y otros animales empetrolados. “Llegaron pingüinos con heridas y parásitos. Muchos mueren. Aproximadamente tienen que tener 2 kilos para el alta veterinaria. El criterio es que logren el peso similar con el que entraron. El peligro en la zona son los perros, que suelen atacar a la fauna marina que está abandonada”, agrega Juan Pablo. Sobre la rehabilitación, Loureiro refiere que se los desparasita y trata con antibióticos, los hidratan con agua y sales, para compensar la carencia de minerales, y les suministran suplementos vitamínicos. También les practican estudios de sangre y controles veterinarios semanales. En el proceso quedan bajo el cuidado y atención humana, pero no se genera un vínculo, para que mantengan su estado silvestre. Los recintos se cubren para que no se acostumbren al humano y lo relacionen como proveedor de alimento. No les ponen nombre sino que se les asigna un número de ingreso para el inventario que controlan las autoridades de flora y fauna de la provincia de Buenos Aires y Nación.