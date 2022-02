“LOS CORRENTINOS SON HERMANOS, TENEMOS QUE AYUDAR”: LA SENTIDA CARTA DE UNA BOMBERA VOLUNTARIA CHAQUEÑA

Luego de combatir incendios en distintas localidades, como lo hace habitualmente, la bombera voluntaria Yanina Cutro llegó a Corrientes junto a 31 de sus pares para servir de recambio en una cruzada sin precedentes contra el fuego, que arrasó con más de 800.000 hectáreas en la vecina provincia.

Antes de partir, publicó en su cuenta de Facebook (Dani Cutro) una emotiva carta titulada «Mamá me voy a Corrientes», por medio de la cual describió las emociones que siente en medio de la difícil situación que afecta la flora y fauna del nordeste de Argentina.

«Corrientes es nuestra Argentina Ma, y los correntinos son nuestros hermanos. Es inevitable ma, tenemos que ayudar«, aseguró en uno de los pasajes y a su vez expresó que se va «emocionadx, ansiosx, feliz y asustadx, pero con el cariño inmenso de toda la gente«.

Cutro, que pertenece al cuartel de Las Palmas, se sumó a la Brigada de la Coordinación Única de Operaciones del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios junto a sus compañeros de General Pinedo, Charata, Quitilipi, Las Breñas, San Bernardo, Coronel Du Graty, Tres Isletas, Makalle, Hermoso Campo, Colonia Elisa y Puerto Tirol.

A continuación, la transcripción completa de la carta:

MAMÁ ME VOY A CORRIENTES

Me voy emocionadx, ansiosx, feliz y asustadx. Pero me voy con el cariño inmenso de toda la gente.

Si mamá, porque no sabes el enorme cariño que recibo de la gente. Tengo el celular explotado de saludos, siempre que pido algo la gente me responde, me viraliza, me da una mano, me abraza.

Me voy a Corrientes Ma, con un par de locos, de esos que dejan cenas, festejos, reuniones, trabajo, tanto en invierno con temperaturas muy bajas, como en verano con 45 grados de calor para apagar incendios

Me voy con este par de locos como yo, que no nos conformamos con la cordura colectiva que te deja inmóvil en las peores situaciones, a ellos los llama la emergencia como a mi. Es inevitable ma, tenemos que ayudar!

Corrientes es nuestra Argentina Ma, y los correntinos son nuestros hermanos. Te mentiría si te digo que no quería ir, o que me quedaría porque la verdad yo tenía las botas calzadas hace rato. Hoy el CUO nos convocó y acá estoy Ma listx para todo. Acá me van a cuidar, te prometo. Te amo vieja, a vos y a toda mi familia, amigos, compañeros.

Hiciste bien las cosas MAMÁ y yo hoy, como siempre, voy a responder con vocación de servicio, con sudor, con esfuerzo, pero sobre todo con corazón y amor nos vemos a la vuelta mi Chaco querido!

Gracias

Bomberos Voluntarios de Las Palmas

Chaco Argentina

Relacionado