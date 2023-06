«LO CONOZCO A EMERENCIANO DE CUANDO ÉRAMOS CHICOS»

La mamá de Cecilia se reunió con los fiscales de la causa y al salir, brindó una entrevista a TN , en la que se terminó quebrando.

Gloria, la mamá de Cecilia Strzyzowski, habló esta mañana con TN al salir de una reunión en la Fiscalía ubicada en avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia y manifestó: «Yo quiero que esta gente pague por lo que le hizo a mi hija».

«Yo sé que esto no me va a devolver la paz, ni las manos de mi hija, pero al menos voy a evitar que lastimen a otra mujer», comenzó diciendo en la entrevista televisiva y continuó: «No le deseo este dolor a nadie, ni a Marcela Acuña le deseo que pierda una hija de la manera en que la perdí yo».

En ese contexto, Gloria aseguró que no conocía a Marcela Acuña «ni de cara», pero si manifestó que lo conocía a Emerenciano Sena, papá del presunto femicida de Cecilia: «Lo conocía de cuando éramos chicos, porque fuimos vecinos».

«La mamá de Emerenciano me cuidaba, ósea que prácticamente fuimos criados por la misma persona, no entiendo como él salió así», dijo Gloria y subrayó que «su madre es una excelente persona y laburadora».

En otro momento de la entrevista, la mamá de Cecilia explicó que anoche fue la primera vez que pudo dormir luego de varios días. «Con mi hija nos turnábamos para dormir, porque cada ruido que escuchábamos nos daba miedo, pero nos pusieron un patrullero en la puerta de mi casa y me dio más seguridad».

Respecto a la reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación del caso, Gloria sostuvo que le contestaron «muchas preguntas que me hacía y pude cerrar algunas cosas que pensé que no se hicieron, pero si lo habían hecho, nada más que no lo sabía».

En ese contexto, volvió a pedir la intervención de la provincia, mencionando que «a mi ahora me ayuda que esto se hizo masivo, que hubo marchas y que están los medios nacionales. Pero hay personas que no cuenta con eso».

Al finalizar la entrevista, Gloria se quebró y dijo: «Daría la vida por estar acostada comiendo pochoclo en el pecho de mi hija, por tener un domingo en familia. No la voy a abandonar, voy a pelear hasta lo último. Me sacaron lo más importante».