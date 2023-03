LIONEL MESSI SERÁ PROTAGONISTA DE UNA SERIE ANIMADA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El astro futbolístico argentino Lionel Messi tendrá su propia serie de animación surgida de una producción de Sony Music Entertainment en colaboración con Leo Messi Management. La noticia, revelada hoy por el portal especializado Deadline, indicó que la serie mostrará al capitán de la Selección Campeona del Mundo de niño y los obstáculos que deberá afrontar mientras viaja a través de un videojuego.

«Desde que era niño siempre me han gustado las series de animación y mis hijos son grandes ‘fans’ de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños», dijo Messi a Deadline. El proyecto, que se producirá en inglés, español y otros idiomas, contará con música original de artistas de Sony que todavía no fueron anunciados. El crack rosarino, de 35 años, que actualmente juega en el PSG francés, la semana pasada ganó el premio The Best como Mejor Jugador y así ostenta más de 50 lauros internacionales mostrando su estatura de leyenda del fútbol.

Fuente: Télam

Relacionado