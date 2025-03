Lionel Messi envió un mensaje para los afectados por el temporal en Bahía Blanca: “Mucha fuerza”

Cuál es el pedido que Lionel Messi le hace David Beckham en los entrenamientos

. Mis condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y mucha fuerza para todos los que la están pasando mal en este momento tan difícil”.

David Beckham fue una pieza clave en la llegada de Lionel Messi al Inter Miami y su relación con el crack rosarino es inmejorable. No es raro verlos juntos en el Chase Stadium o compartiendo eventos en Florida. En las últimas horas, el empresario inglés reveló un particular pedido que recibe de Messi en cada entrenamiento y dejó boquiabiertos a los hinchas.

Como accionista y cara visible del club, Beckham es una presencia frecuente en las prácticas del equipo. Su cercanía con el plantel lo convirtió en receptor de una insistente solicitud. “Cada vez que paso por ahí, todos me rodean. Leo (Messi), después Luis (Suárez), Jordi (Alba), Sergio (Busquets)… Se dan vuelta y me dicen ‘¡Vamos, vamos! Sumate con nosotros’”, contó en una entrevista con Men’s Health.

A pesar de la invitación, Beckham aclaró que su etapa como jugador quedó atrás y que ya no está en condiciones de entrenar al nivel de los cracks del plantel. “Me puse a tirar algunos tiros libres, a meter pases largos y me entusiasmé demasiado. Probablemente, no debería admitir esto, pero vengo de una época en la que no hacíamos demasiado calentamiento ni estiramiento. No era raro agarrar la pelota en mitad de cancha y empezar a pegarle al arco o al travesaño”, recordó.