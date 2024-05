LEY BASES: DE LOS TRES SENADORES POR CHACO, DOS VOTARÍAN EN CONTRA Y HAY UN VOTO EN DUDA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La próxima semana los senadores nacionales empezarán a tratar en comisiones los proyectos Ley Bases y el paquete fiscal, ambos ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y ya ingresaron en la Cámara alta. Chaco tiene tres representantes en el cuerpo y solamente hay expectativa por lo que haría el único senador radical, el cual podría aportar su voto al poroteo que hacen en Balcarce 50 pero dejó en duda respaldo.

El pedido del presidente Javier Milei de tener la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados antes del 25 de mayo, fecha en que se hará el Pacto de Mayo en Córdoba, demandará a los senadores que responden a la Casa Rosada un arduo trabajo para cumplir lo requerido. Sin embargo, esta cuestión no condiciona a quienes tienen la intención de darle al Presidente las herramientas que pidió porque prefieren tomarse el tiempo necesario para «leer la letra chica».

En este marco de negociaciones, desde La Libertad Avanza (LLA) buscarán consolidar en las comisiones el apoyo de los senadores del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal y de los partidos provinciales para obtener el dictamen favorable y que los proyectos lleguen al recinto para ser votados. Por eso, los tres representantes de Chaco estarán en el centro de la escena, dado que el conteo de votos es ajustado. A diferencia de lo que sucedió este lunes en Diputados, los números no son alentadores para el oficialismo en el Senado, aunque confían en poder hacerse de los votos que necesitan.

María Inés Pilatti Vergara, Antonio José Rodas y Víctor Zimmermann son los tres senadores que tiene Chaco en la Cámara. Los dos primeros integran el bloque Frente Nacional y Popular, y el tercero es el único chaqueño que es miembro del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR).

Por expresiones públicas y por sentido de pertenencia, se desprende que Pilatti Vergara y Rodas no van a votar de manera afirmativa los dos proyectos que tienen media sanción de Diputados.

Por su parte, Zimmermann, el único chaqueño que podría darles su voto afirmativo a los dos proyectos, dijo a Diario Chaco que todavía no tiene una decisión tomada. «Es muy difícil tener una posición cuando todavía no pudiste leer la letra chica. Si querés ser serio no podés pronunciarte solamente por lo conceptual», dijo al ser consultado por su voto.

«Nosotros no tenemos una definición, todavía no miramos la letra chica y no tuvimos la reunión informativa, por lo cual no hay una decisión de eso», expresó al aclarar que su posición obedece a que tampoco el bloque de la UCR definió cómo votará. No obstante, sostuvo que «somos oposición a nivel nacional, pero somos propositivos» y que «tenemos voluntad de trabajar las horas que sean necesarias». Al respecto aseveró que los radicales » siempre queremos generar gobernabilidad».

Aclaró que la cuestión no es sencilla porque «en el caso de los senadores de la UCR», por ejemplo, no impacta de igual manera el impuesto a las Ganancias en las provincias del sur que en las del norte. «Las situaciones son diferentes ante un mismo impuesto, entonces, no puedo pretender que todos tengamos la misma opinión dentro de un bloque, por más que seamos del mismo partido. Estamos defendiendo nuestras provincias, hay que mirar la cuestión individual, después el conjunto y luego vamos a decidir la posición que vamos tener el día del dictamen y después cuando vaya al recinto», dijo a este diario.

Indicó que, finalmente, «la decisión se tomará en el recinto, cuando se tenga dictamen y se trate la sesión respectiva».

LOS VOTOS DEL PERONISMO CHAQUEÑO

El Partido Justicialista (PJ) de Chaco tiene a dos senadores en la Cámara alta, y se estima que rechazarán tanto la Ley Bases como el paquete fiscal.

Este miércoles, con motivo del Día del Trabajador, el PJ emitió un comunicado con críticas al Gobierno nacional: «En este momento crucial para nuestra provincia, con una profunda preocupación y decepción ante las recientes decisiones en el Congreso Nacional, nos vemos con la necesidad de reflejar el accionar de diputados nacionales que avalaron medidas que representan un claro atentado contra los intereses y el bienestar del Chaco, y es imperativo alzar nuestra voz para denunciar esta injusticia y exigir un cambio de rumbo», consignaron.

Detallaron que «la aprobación de las Facultades Delegadas, las privatizaciones y el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), junto con la eliminación de la moratoria previsional, constituyen un golpe devastador para nuestra provincia». Asimismo, cuestionaron que «estas acciones no solo ignoran nuestras necesidades y postergaciones históricas, sino que también socavan nuestro desarrollo y nuestra capacidad de construir un futuro digno para todos y todas«.

Por lo anterior, excepto que surja un cambio extraordinario, Pilatti Vergara y Rodas no les darán su apoyo a los proyectos del Presidente.

Zimmermann fue consultado por el papel que jugarían sus pares chaqueños: «No opino del resto», respondió.

UNA URGENCIA QUE NO CONDICIONA EL ANÁLISIS

Zimmermann reconoció que «entendemos la urgencia del Gobierno y tendremos que trabajar las horas que sean necesarias a efectos de acelerar los tiempos porque no queremos entorpecer, pero ese no es un condicionante para que no podamos platear cuestiones que tengan que ver con la claridad de la norma».

«Entendemos la urgencia, pero tampoco deja de ser una necesidad que tiene el Gobierno y que hay que atenderla, más allá si es oposición o no, trabajémoslo que estamos para eso», dijo el senador radical a este medio.

«Ojalá que se firme el pacto», dijo, pero consideró que para llegar a esa fecha con todo aprobado «hay que ser serios porque hay mucho que analizar». Al respecto señaló que «el hecho de que el 25 de mayo esté cerca a mí no me va a imposibilitar de plantear algunas cuestiones y temas que me parecen que hay que hacerlo».

Sobre el tratamiento de los dos proyectos, dijo que es una posibilidad que la semana que viene «podría haber dictamen» pero no es seguro porque «depende del desarrollo de eventos de este conjunto de normas que tienen varios títulos y varios capítulos, tanto la Ley Bases y el paquete».

