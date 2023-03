LEANDRO ZDERO CELEBRÓ LOS 111 AÑOS DE SÁENZ PEÑA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Leandro Zdero, diputado provincial y candidato a gobernador, participó este miércoles por la noche del aniversario 111 de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el acto, entregó un reconocimiento al intendente Bruno Cipolini, por la importancia de la ciudad y de su comunidad en el desarrollo de la provincia y del país.

“Estamos muy contentos de acompañar a su intendente Bruno y a los saenzpeñenses en esta fecha tan importante y por lo que significa Sáenz Peña para el Chaco, como faro de referencia para toda la región. Es una ciudad pujante y está nutrida por diferentes instituciones junto al quehacer productivo y comercial que hoy adquieren una gran relevancia”, indicó.

En el marco de este nuevo aniversario, el legislador manifestó, además, sus “buenos deseos para la comunidad y que puedan alcanzar todos los objetivos trazados para seguir creciendo y apostando permanentemente al desarrollo”.

Por último, Zdero hizo una referencia especial, a los primeros pobladores y a los vecinos que marcaron la historia de la ciudad termal, por medio de esfuerzos y luchas; y también manifestó un mensaje de aliento a los ciudadanos que hoy la siguen construyendo, con mucha fe, trabajo y esperanza.

«VINIMOS A ESCUCHAR LAS ÚLTIMAS MENTIRAS»

En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, Zdero expresó este miércoles pr la mañana que acudió “a escuchar más de lo mismo, a escuchar las últimas mentiras de Capitanich, que no coinciden con la realidad chaqueña, entre lo manifestado y los logros que dice tener este gobierno”.

“La falta de seguridad, la falta de agua en cada rincón de la provincia y esa promesa de que en 2015 estaban terminados los acueductos, no es cierto; como tampoco lo es, el saneamiento de las empresas públicas”, sostuvo.

Al finalizar la apertura de sesiones ordinarias y en rueda de prensa, Zdero remarcó: “Escuchamos tantos números, tantas ideas y hoy no puede defender ninguna cifra, porque perdió el contacto con la realidad. Le puso un título a un plan a corto plazo y en realidad nunca tuvo un plan ni fijó prioridades”.

LOS NÚMEROS DE CAPITANICH YA NO MAREAN

“Al escuchar más de lo mismo, considero que los números de Capitanich ya no marean, porque los chaqueños optan por no creerle. Fue un discurso vacío, porque escuchamos a un candidato con aplaudidores, y no a un gobernador con un plan; vino a lanzar su campaña y se olvidó de las necesidades de los chaqueños. Lo positivo fue el anuncio y que haya aceptado nuestro pedido de no aumentar el 40% la luz, como lo tenía pensado, y esperemos se cumpla”, agregó.

HIZO UNA CONVOCATORIA EN EL PODER DONDE SE COMETIÓ FRAUDE

“Ahora Capitanich hace una gran convocatoria, a todos los Poderes del Estado pero justamente en este poder, que debemos recuperarlo, porque fue el poder del fraude en diciembre pasado, al fraguar una elección que no fue, violando el reglamento interno y ahora nos invita a buscar una “unidad” para ver de qué manera se reforma la Constitución. Hay que poner blanco sobre negro y tratar los temas que de verdad importan a los chaqueños”, finalizó Zdero.

