¿LAS VISTE?: BUSCAN A TRES NIÑAS QUE SE ESCAPARON DE UN HOGAR

La Policía del Chaco mantiene activo el protocolo de búsqueda para localizar a tres niñas que se alejaron el viernes por la tarde del Hogar ECA «Niñas Bonitas», en avenida Rivadavia al 600, en Resistencia. Hasta el momento no se registran novedades sobre su paradero.

Según la denuncia presentada por una trabajadora del establecimiento, las niñas se apartaron del grupo durante una salida recreativa en las inmediaciones del Domo del Centenario, cerca de las 19. La empleada relató que, al iniciar el regreso, las menores comenzaron a correr y se dispersaron en dirección a avenida Lavalle, camino al sector del hipermercado. Dijo que intentó seguirlas pero las perdió de vista en el acceso al predio.

Las niñas fueron identificadas como Ámbar Génesis Gómez (9 años), Cecilia Diego Mercedes (13 años) y Macarena Cabaña (11 años). De acuerdo con el testimonio de la denunciante, ya se habían registrado ausencias previas, de corta duración, en las que regresaron por sus propios medios. Indicó además que Ámbar y Cecilia suelen dirigirse a las viviendas de sus madres, mientras que en el caso de Macarena no se cuenta con un domicilio familiar preciso.

La Comisaría Duodécima dio intervención a la fiscalía de turno, que ordenó la activación inmediata del protocolo de búsqueda y el despliegue de todas las medidas necesarias: relevamientos, entrevistas y recorridas en sitios donde podrían haberse dirigido.

Cualquier persona que pueda aportar información útil debe comunicarse al 911 o acudir a la comisaría más cercana.