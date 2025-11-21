Las comunidades médica y científica reclamaron a Martín Menem suspender evento antivacunas en el Congreso

una carta pública al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamarle la Los titulares de casi una decena de sociedades y asociaciones médicas y científicas escribieron este viernes, para reclamarle la suspensión de una jornada antivacunas convocada por una diputada del oficialismo en el Congreso de la Nación.

Los representantes de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP); Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAME); Sociedad Argentina de Virología; Sociedad Argentina de Pediatría; Sociedad Argentina de Infectología (SADI); Sociedad Argentina de Medicina y de la Asociación Argentina de Microbiología, advirtieron sobre el «enorme peligro» que implica la realización del evento antivacunas que pretende «generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica».

La jornada, convocada por la diputada del PRO y aliada al gobierno de Javier Milei, Marilú Quiróz , se titula “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?” y apuesta a institucionalizar el discurso antivacunas de sectores que las rechazan con teorías conspirativas y supuestas razones geopolíticas.

La carta abierta a Menem advierte que un evento antivacunas en ámbito parlamentario “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad o dudas respecto al valor de las vacunas”.

Y lo calificaron de “tendencioso e inequitativo”. Asimismo resaltaron que fue organizado “en momentos en que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para el Covid como para otras enfermedades” que hasta hace poco tiempo estaban controladas.